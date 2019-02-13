Ağrı kesici içti hayatı karardı

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünde çalışan 27 yaşındaki Zeynep Kızıldoğan, aldığı bir ağrı kesiciilaçtan sonra hayatının şokunu yaşadı. Aldığı ilaç sonucu nadir görülen ve ölümcül olabilen ‘Steven-Johnson’ sendromu (İlaç reaksiyonu) yaşayan talihsiz kızın bütün vücudunda yaralar oluştu.

Yüzü tanınmayacak şekle geldi

Genç kız, vücudunda çıkan küçük gözeneklere bir anlam veremeyip özel bir hastaneye başvurdu. Gittiği hastanede aldığı tedaviden sonra durumu daha da kötüye giden ve yüzü tanınmayacak duruma gelen genç kız, daha sonra sevk edildiği SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. Burada yapılan tanı sonrası tedavisine başlanan genç kız, vücudundaki hızlı iyileşme ile yeniden hayata tutundu.

Yoğun Bakım Ünitesi Uzmanı Dr. Buğra Karakaş, ilaç reaksiyonlarının hastayı ölüme götürebilecek sonuçlar doğurduğunu belirtti. Genç kızın vücudundaki tüm derinin yanık gibi su toplayarak yaraya dönüştüğünü ifade eden Dr. Karakaş, şöyle konuştu:

“Hastanemizde ilaç reaksiyonu şeklinde tabir ettiğimiz ‘Stevens Johnson’ sendromu tanısı koyduğumuz bir hastamızın tedavisine başladık. İlaç reaksiyonu sonucunda bütün vücudu su toplaması ve enfeksiyona açık cilt bütünlüğü oluştu. Hastayı yoğun bakımına aldıktan sonra bağışıklık sistemini destekleyecek tedavileri yönlendirdik. Hastamızı bütün temaslardan izole etmeye çalıştık. Bunun sonucunda ise başarılı bir tedavi sürecine girdik.”

Hastalık ölümcüllüğü yüksek orana sahip

Enfeksiyon açısından hastaların çok ciddi risk altında olduğunu dile getiren Karakaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

REKLAM

“Bu hastalık çok yüksek bir seviyede seyredip ölümcüllüğü çok yüksek bir orana sahipti. Özellikle enfeksiyon açısından bu hastalar çok ciddi risk altındadır. İlaç reaksiyonu sürekli devam edebiliyor. Yeni lezyonlar oluşabilirdi, ancak bu konuda şanslıydık ki yeni lezyonlar oluşmadı ve gerilemeye devam etti. Bu tür ilaç reaksiyonları hastayı ölüme götürebilecek sonuçlar oluşturabilir. Bu kişiden kişiye göre değişiklik gösterdiği gibi ne zaman oluşacağını hiçbirimiz kestiremeyiz.”

HAYAT Almanya'dan İzmir'e kaçtı Türk pilotu yardım etti: Sağlığına kavuştu

HAYAT Nöbet dizinin afişi yayınlandı: Bu dağlarda ya kurt gezer ya jandarma