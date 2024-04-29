Öğrenci gözüyle Kutlu hikayeleri

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında hazırlanan “Yerelden Evrensele Mustafa Kutlu Paneli” Kutlu’nun da katılımıyla Gültepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri ve İstanbul'da Anadolu Mektebi faaliyetlerini yürüten öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kutlu’nun kitaplarını okuyan Kağıthane Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin panelist olduğu programda, usta yazarın hikâyelerinde “İmam Modeli”, “Lunapark İmgesi” ve “Anlatıcı Gözüyle Postmodernizm Kurgusu” gibi konular tartışıldı. Yazar Mustafa Kutlu, öğrencilere ve öğretmenlere çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, katılımcıların sorularını cevaplandırdı.