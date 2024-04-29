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Hayat

Öğrenci gözüyle Kutlu hikayeleri

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün “Yerelden Evrensele Mustafa Kutlu Paneli” Kutlu’nun da katılımıyla düzenlendi. Panelistler, Kutlu’nun kitaplarını okuyan Kağıthane Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri oldu.

04:00 - 29/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 03:42 - 29/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Mustafa Kutlu.
Mustafa Kutlu.

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında hazırlanan “Yerelden Evrensele Mustafa Kutlu Paneli” Kutlu’nun da katılımıyla Gültepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri ve İstanbul'da Anadolu Mektebi faaliyetlerini yürüten öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kutlu’nun kitaplarını okuyan Kağıthane Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin panelist olduğu programda, usta yazarın hikâyelerinde “İmam Modeli”, “Lunapark İmgesi” ve “Anlatıcı Gözüyle Postmodernizm Kurgusu” gibi konular tartışıldı. Yazar Mustafa Kutlu, öğrencilere ve öğretmenlere çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, katılımcıların sorularını cevaplandırdı.




#Aktüel
#Edebiyat
#Mustafa Kutlu
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