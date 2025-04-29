Okan Bayülgen 'Filistinim' şiirini okudu

Kahramanmaraş’ta bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri pazar akşamki ödül töreniyle sona erdi. Bu yıl “Edebiyat Dönüştürür” mottosuyla gerçekleştirilen, çok sayıda şair ve yazarın katıldığı etkinliğin ödül töreni, Okan Bayülgen’in sunuculuğu ile Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde yapıldı. Törende Bayülgen, Filistinli Şair İbrahim Nasrallah’ın Ketebe Yayınları tarafından okura kazandırılan “Gazzeli Meryem” kitabından, “Sustum, olmadı hiçbir şey, konuştum, olmadı hiçbir şey” mısralarının yer aldığı “Filistinim” şiirini seslendirdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, programda yaptığı konuşmada, bakanlık olarak edebiyatın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Son 20 yılda 97 farklı ülkede 64 dile çevrilen 4 bin 234 esere destek verildiğine değinen Yazgı, Kahramanmaraş’ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na ‘edebiyat temasıyla’ başvurusunun bakanlık olarak desteklendiğini belirtti.





YENİ BAŞLANGIÇLARIN HABERCİSİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından Kahramanmaraş’ta düzenlenen 5. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin depremin yaralarının sarılması için atılan önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise şiir ve edebiyat etkinliklerinin kent için yeni başlangıçların habercisi olarak gördüklerini belirtti.





ŞİİR ÖDÜLÜ NASRALLAH’A VERİLDİ

Konuşmaların ardından “Şiir” kategorisinde Filistinli şair ve yazar Prof. Dr. İbrahim Nasrallah, “Öykü” kategorisinde Mukadder Gemici, “Roman” kategorisinde Sadık Yalsızuçanlar, “Çocuk Edebiyatı” kategorisinde Özkan Öze, “Araştırma – İnceleme Yazısı” kategorisinde Alev Erkilet, “Yaşam Boyu Başarı” kategorisinde ise Sinan Genim ödüle layık görülürken, “Jüri Özel Ödülü” Ali Avgın’a verildi. Program, İncesaz grubunun verdiği konserle son buldu.





EDEBİYATLA DİRENMEK MÜMKÜN

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince, “Yedi Güzel Adam” olarak bilinen Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan ile Ali Kutlay’ın yollarının kesiştiği kentin edebiyattaki başarısının gün yüzüne çıkarılması amacıyla kentte 9 gün boyunca düzenlenen şiir ve edebiyat günlerinde; “Küresel Edebiyat Sistemine İtiraz Etmek”, “İnsanın Anlam Arayışı ve Gerçeği Kurgulamak”, “Edebiyatın Değiştirici Gücü”, “Anlatı Tehlikeye Düşüyor mu?”, “Filistin Direnişinde Edebiyatın Yeri”, gibi oturumların yanı sıra şiir ve öykü okumaları, çocuklar için felsefe ve yazarlık atölyeleri düzenlendi.

Küresel edebiyat sisteminin etkilerinin konuşulduğu oturumda yazar Ali Emre, edebiyat alanında hem Türkiye’de hem Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda hem de diğer ülkelerde küresel bir perdelemenin söz konusu olduğunu söyledi. Emre, küresel perdelemeye edebiyatla direnmenin mümkün olabileceğini belirterek, “Tematik düzlemde işlenecek konularda bir seçicilik var. İçerde bariyerler, barikatlar kurulmuş. Şiir, hikâye, roman yazarken, deneme, inceleme konusunda yoğunlaşırken işleyeceğiniz temalar üzerinde egemen, baskın bir anlayış ve çeşitli dayatmalar var” dedi.





AVRUPA MERKEZCİ BİR ANLAYIŞ VAR

Şair Mustafa Akar, modern edebiyatta bu toprakların hikayesinin üretilemediği yorumunda bulunarak, “Kur’an-ı Kerim’in en uzun kıssalarından olan Hz. Yusuf hikayesi, ki bence hepimizin hayatında her anlamıyla çok ciddi yönleri olan bir kıssa. Neden modern edebiyat içerisinde bunları yeniden üretemiyoruz?” diye konuştu. Edebiyat günlerine konuk olan Şair Lauren Mendinueta ise küreselleşmiş edebiyat anlayışının Avrupa merkezci bir bakış açısı olduğunu ve bu sistemde sadece birkaç isim ve ülkenin yer alabildiğine işaret etti.



