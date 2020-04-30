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Hayat Okuma kültürüne yönelik yapılan en kapsamlı projelerden biri 3 il 3 proje
KÜLTÜR SANAT

Okuma kültürüne yönelik yapılan en kapsamlı projelerden biri: 3 il 3 proje

Türkiye Yayıncılar Birliği öncülüğünde hayata geçirilen ve ülkemizde okuma kültürüne yönelik bugüne kadar yapılan en kapsamlı projelerden biri olan OKUYAY Platformu’nun (Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu) destek vereceği pilot projeler için başvuru ve değerlendirme süreci tamamlandı. Ankara, İstanbul ve Adana olmak üzere 3 ilden, okuma kültürüyle ilgili pilot projelerle yapılan başvurular arasından seçilen 4 proje OKUYAY Platformu’ndan hibe almaya hak kazandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin OKUYAY Platformu, okuma kültürüyle ilgili pilot projelere destek vereceği 4 bölgeyi, hazırlattığı Türkiye STK Haritalaması Araştırması doğrultusunda İstanbul, Ankara, Adana ve Samsun olarak belirlemişti.

Seçilen 4 ilde okuma kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen STK, enformal yapı, aktivist ve gönüllülere, kendi bölgelerinde uygulayacakları pilot projeler için kaynak sağlamayı planlayan OKUYAY Platformu, kaynak kullanmaya hak kazanacak pilot projelerin başvurularını, e-posta aracılığıyla topladı.

Samsun'dan proje gelmedi

Belirlenen sürede Ankara, İstanbul ve Adana olmak üzere 3 ilden gelen 12 pilot proje başvurusundan biri gerekli belgelerin gönderilmemesi sebebiyle geçersiz sayıldı. Pilot bölgeler arasında yer alan Samsun’dan ise herhangi bir başvuru yapılmadı. OKUYAY Platformu ekibi ve proje ortakları, belirtilen koşullara uygun yapılan ve yüksek puan alan proje sahipleriyle yaptığı online görüşmelerde projelerin detayları hakkında bilgi alarak kararlarını netleştirdi.

Projelerin uygulanması pandeminden sonraya kaldı

Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, puanlama tablosuna göre en yüksek puan alan ve hibe almaya hak kazanan 4 proje Adana’dan Cemil Sobacı ve Çağlar Yenilmez-Nöbetçi Kütüphane’nin “Süper Okurlar” adlı projesi, Ankara’dan Merve Yavuzdemir-Kütüp-anne Platformu’nun “Kütüphane Şehri Projesi”, İstanbul’dan ise Gizem Kıygı-Şehir Dedektifi’nin “İstanbul’u Okuyorum” ve Nilay Yılmaz’ın “Meydan Okuma ile Sıra Dışı Okumalar” projeleri oldu. Adana’dan Hacer Moduk’un “Okumak Güzelleştirir” adlı projesi ise, pandemi sonrası yeterli zaman olması ve şartların proje ekibi tarafından uygun bulunması halinde uygulanmak üzere beklemeye alındı.

OKUYAY Platformu önümüzdeki günlerde hibe almaya hak kazanan projelerle, Proje Uygulama Rehberi paylaşacak, bütçeler üzerinde gerekli revizeleri yapacak ve başvuru sahipleriyle taahhütname imzalayacak. Hibe alamayan projelere ise e-posta aracılığıyla projelerindeki zayıf yönler hakkında geri bildirim yapılacak.

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