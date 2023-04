Önce mimarlık sonra restorasyon

M. Sinan Genim, 1945 yılında Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi’nde dünyaya geliyor. O devre göre hastanede, kaldı ki askeri bir hastanede doğmak çok da yaygın bir şey değil. Genim, bu ayrıcalığın Deniz Kuvvetleri’nde bir süre görev yapmış olan babasının bağlantıları sebebiyle olduğunu anlatıyor. Ailesini, “Bizimkisi bir imparatorluk ailesiydi” diyerek tanıtıyor. Ailenin bir kısmı saraydan bir kısmı Anadolu’dan, Rumeli’den. Babaanne tarafı ise Sivas’ta “Tuzcuoğulları” olarak tanınıyor. Ailenin reisi Bekir Ağa, tuz tekellerinin sahibi. Devletten belirli bir ücret karşılığı tuz madenini kiralıyor ve işletiyor. Ailenin miras bıraktığı hatıralar arasında şimdilerde kayıp olsa da tuz hesaplarının tutulduğu defterler dahi varmış. Büyükbabasının tarafı ise aynı bölgede “Mavişoğulları” olarak tanınıyor. Muhtemelen kıyı kesimlerinde yaşayan aile daha sonra İstanbul’a gelmiş. Kasımpaşa’nın üzerinde Piri Paşa’da büyük bir konağa yerleşmişler. Genim, “Herhalde gemilere mal tedarik etme gibi ticari işlerle uğraşmışlar. Onlar hakkında çok fazla araştırma yapamadım. Anne tarafım daha belirgin. İçerisinde askerler, valiler olduğu için onlar kayıt tutmuşlar” diyor. Babasının sekiz kardeşi varmış. Büyükbabası erken ölünce babaannesi sekiz evladına bakabilmek için Cibali Tütün Fabrikası’nda işe girmiş. Anne tarafına gelirsek, her eski İstanbul ailesi gibi aile önceleri şehirde otururmuş. Kışları Aksaray’daki evde geçirir, yaz gelince de Kuzguncuk’taki yazlıklarına giderlermiş. Aksaray’daki ahşap ev yanınca aile temelli Kuzguncuk’a yerleşmiş. Genim’in babası evlendikten sonra kayınpederinin evine yerleşmiş.

O yıllarda her öğretmen yalnızca ders anlatmaz aynı zamanda kendi alanında da üretirmiş. “Edebiyat öğretmenlerimiz yazardı, şiir-roman yazarlardı. Lise son sınıftaki hocam Mehmet Pesen tanınan bir ressamdı” diyor Genim. Tercih zamanı geldiğinde Pesen, tüm öğrencilerine nereyi tercih edeceklerini sormuş. Genim’e gelince, “Senin tercihin belli, sen mimar olacaksın” deyip geçmiş. Doğumundan itibaren başta mimar olan dedesi Kenan Mermer olmak üzere herkesin arzusu Genim’in mimar olmasıymış. İsmi de bu sebeple “Sinan” konmuş. Lisedeyken teyzesinin eşi, eski bir albay olan Nazmi Sevgen eniştesinin “Anadolu Kaleleri” isimli kitabı için Albert Gabriel’in haritalarını çizmiş. Ardından dedesi kendisine ait bir grafos takımı hediye etmiş. Tercih zamanı geldiğinde hem akademiye başvurmuş hem de lisede edebiyat kolundaki arkadaşlarıyla birlikte gittikleri Ankara’daki Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne. Siyasal’da okumaya niyeti olmasa da her ikisini de kazanmış. Yıl sonunda mezuniyet esnasında lise müdürü kendisini yanına çağırarak, “Her sene bu okuldan Mülkiye’ye mutlaka öğrenci gönderirdik. Bu sene kazanan tek sen oldun, sen gideceksin” demiş. Böylece Genim, Ankara Siyasal’ı tercih etmek durumunda kalmış. Ancak Ankara’nın kültürel anlamdaki homojen yapısına alışamamış. “Kuzguncuk’tan gelmiştim. Oradaki entelektüel hayatı, aramızdaki konuşmaları, sohbetleri çok arıyordum” diyor. Ertesi sene Ankara’dan ayrılarak İstanbul’da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’na başlamış. Mimarlık yaşamına henüz öğrenci iken 1967 yılında Millî Saraylar Dairesi’nde başlamış. “Bizim ailemiz devlet dışında hiçbir yerde çalışmamış. Kimisi imparatorluğun paşası kimisi valisi kimisi ise şeyhülislam...Hepsi devlet sayesinde hayatlarını düzenleyen insanlar. Anneannem uyarırdı, ‘Oğlum aman dikkat et bizim ailemiz ticareti bilmez. Babanla dayının ticaret merakı olmasaydı bugünkü mal varlığımızın yüz misline sahiptik’ diye. Ben de onun öğüdünü dinledim” diyor Genim. 1971-1974 yılları arasında mezun olduğu okulda Mimarlık Tarihi ve Rölöve asistanlığı yaparken İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümü Rölöve ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek mimarlık eğitimini tamamlamış. 1974-1981 yılları arasında Prof. Dr. Nurhan Atasoy’un teşvikiyle Turgut Cansever’den sonra İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Estetik ve Sanat Tarihi Kürsüsü’nde asistan olmuş. “Neden Estetik ve Sanat Tarihi Kürsüsü’nü seçtiniz?” sorusuna “Sanat tarihi, arkeoloji ve estetik bilmeden iyi bir mimar da iyi bir entelektüel de olamazsınız. Bunları öğrendikten sonra kendinize ait bir bakış, bir felsefe geliştireceksiniz. Kendinize ait bir yorumunuz olacak” diyerek cevap veriyor.