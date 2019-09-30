Hayat Orduda antik Roma döneminden kalma 2000 yıllık kaya mezar ilgi bekliyor
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Ordu haberleri: 2000 yıllık kaya mezarları ilgi bekliyor

Ordu'da antik Roma döneminden kalma 2000 yıllık kaya mezar ilgi bekliyor

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde 2000 yıllık antik Roma döneminden kalan lahit ve kaya mezarları yetkililerin ilgisini bekliyor. Mesudiye ilgili araştırmalarda bulunan Oğuz Karaduman, "Mesudiye’nin tarihi ve doğal güzellikleri o kadar çeşitli ki bu güzelliklerin ülke çapında bilinmesi ilçemizin tanınmasına ve turizm gelirlerinin artmasına vesile olacaktır” dedi.

Haber Merkezi IHA
Roma döneminden kalan lahit ve kaya mezarları.
Roma döneminden kalan lahit ve kaya mezarları.

Antik Roma döneminin birçok eserlerinin bulunduğu Mesudiye ilçesinde adeta tarih fışkırıyor. 2000 yılda birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Mesudiye ilçesi Konacık köyündeki lahit ve kaya mezarları yetkililerin ilgisini bekliyor.

Kaya mezarının tanınmasıyla turistlerin ilgisini çekmek planlanıyor.

Defineciler tarafından tahrip edildi

Yerel tarihçi Oğuz Karaduman, lisanslı dağcı Mehmet Nakip Karaduman tarafından yakından incelenen kaya mezarlarının giriş alanlarının defineciler tarafından tahrip olduğu göze çarpıyor.

  • Mesudiye’deki tarihi eserlere ilgi gösterilmesi gerektiğini belirten yerel tarihçi Oğuz Karaduman, şu şekilde açıklamada bulundu:
  • “Roma döneminde yapıldığı düşünülen kaya mezarına keşif inişi gerçekleştirdik. Zorlu kaya yüzeyinden aşağıya iniş yaparak, kaya mezarını yakından görüntülemeyi başardık.
  • Böyle bir etkinlikle Mesudiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtılması adına bir katkımız olmasını amaçladık ve gençlerimize örnek olmaya çalıştık. Mesudiye’nin tarihi ve doğal güzellikleri o kadar çeşitli ki bu güzelliklerin ülke çapında bilinmesi ilçemizin tanınmasına ve turizm gelirlerinin artmasına vesile olacaktır.”

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