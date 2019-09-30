Ordu haberleri: 2000 yıllık kaya mezarları ilgi bekliyor Ordu'da antik Roma döneminden kalma 2000 yıllık kaya mezar ilgi bekliyor Ordu’nun Mesudiye ilçesinde 2000 yıllık antik Roma döneminden kalan lahit ve kaya mezarları yetkililerin ilgisini bekliyor. Mesudiye ilgili araştırmalarda bulunan Oğuz Karaduman, "Mesudiye’nin tarihi ve doğal güzellikleri o kadar çeşitli ki bu güzelliklerin ülke çapında bilinmesi ilçemizin tanınmasına ve turizm gelirlerinin artmasına vesile olacaktır” dedi.

Haber Merkezi 30 Eylül 2019, 10:45 Son Güncelleme: 30 Eylül 2019, 11:06 IHA