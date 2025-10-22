Yeni Şafak
Organ bağışında yeni dönem: Bakan Memişoğlu duyurdu

Organ bağışında yeni dönem: Bakan Memişoğlu duyurdu

08:5122/10/2025, Çarşamba
AA
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, e-Nabız ve e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyeti hazırlanabildiğini belirterek, vatandaşlara organ bağışı çağrısında bulundu.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"'Her Bağış Yeni Bir Hayattır' diyerek organ bağışı sürecini çok daha kolay hale getirdik. Vatandaşlarımız artık hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabiliyor. Sizleri, başka hayatlara dokunmak için organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bugün bir adım atalım. Yarın hiç tanımadığınız insanlara umut olalım. Yaşamak güzel, yaşatmak daha güzel"


