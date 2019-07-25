Hayat Organlarıyla 5 kişiye hayat verdi
GENEL SAĞLIK

Organlarıyla 5 kişiye hayat verdi

Samsun’da, beyin kanaması teşhisiyle tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 58 yaşındaki Hamit Serin’in bağışlanan organları, 5 hastaya nakledildi.

Haber Merkezi DHA
Önceki gün hayatını kaybeden 58 yaşındaki Hamit Serin
Önceki gün hayatını kaybeden 58 yaşındaki Hamit Serin

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan mobilyacı Hamit Serin, önceki gün sokakta yürüdüğü sırada aniden baygınlık geçirip yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan Serin, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serin’in beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Samsun’daki özel bir hastaneye sevk edilen Serin’in dün beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların görüştüğü ailesi, Serin'in organlarını bağışlama kararı aldı.

Hastaneye gelen ekibin yaptığı operasyonla Serin’den alınan iki böbrek Trabzon’a, karaciğer ve iki kornea ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderilerek 5 hastaya nakledildi.

İnsanlar bilinçlenmekte

Özel hastanenin organ nakli koordinatörü olan uzman doktor Serpil Akpınar Çiçek, beyin kanaması nedeniyle gelen hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine organ nakli sürecinin başladığını belirterek, “Aile, yaptığımız görüşmelerde, organ bağışında bulunmayı kabul etti. Karaciğeri, iki böbreği ve korneaları bağışlandı. Nakil ameliyatları sonrasında organları alan hastalarımıza şifa olmasını diliyoruz. Ailenin bu duyarlı yaklaşımı bizim için çok umut vericiydi. Artık organ bağışı konusunda insanlarımız bilinçlenmekte, onların çok büyük yardımları katkıları oldu. Aileye bir defa daha bu duyarlı kararlarından dolayı çok teşekkür ediyor, başsağlığı diliyoruz” dedi.

Ödüllü roman raflarda
HAYAT
Ödüllü roman raflarda

Ücretsiz sinema şöleni
HAYAT
Ücretsiz sinema şöleni
82 milyon çalışıyor, faizci yiyor

82 milyon çalışıyor, faizci yiyor

​Piyasalar saat 14:00'te açıklanacak karara kitlendi.
Şehit diplomatınkanı yerde kalmadı

Şehit diplomatın
kanı yerde kalmadı

​TSK ve MİT Erbil suikastının planlayıcılarını vurdu.
Yüksek faizbelimizi büküyor

Yüksek faiz
belimizi büküyor

Ortak beklenti, faizin 400 ila 600 baz puan arasında düşürülmesi.
Birinci grup <br>sevkiyat tamam

Birinci grup
sevkiyat tamam

​Bakanlık, S-400'lerin sevkiyatına ilişkin bilgilendirme yaptı.
Azerbaycan'a<br>vize kalkıyor

Azerbaycan'a
vize kalkıyor

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu güzel haberi duyurdu.
Dondurulmuş bir an parçası: Göçmek

Dondurulmuş bir an parçası: Göçmek

​Mimar Bulut'un eserini Suriyeli çocukların hikayeleri ile birleştirdik.

Biri gri kategoride<br>5 terörist teslim oldu

Biri gri kategoride
5 terörist teslim oldu

​Örgütten kaçanlar güvenlik güçlerine teslim oldu.

"Sahaya iniyoruz"

"Sahaya iniyoruz"

​KKTC, 45 yıl sonra harekete geçti.

Gurbetçilere<br>güzel haber

Gurbetçilere
güzel haber

İzin süresi arttı, araçları 90 gün ülkede kalabilecek.
Korkunç rakam

Korkunç rakam

Bir yıl içerisinde ​555 milyar lira çöpe gidiyor.
Zap ve<br>Metina vuruldu

Zap ve
Metina vuruldu

​Harekatta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Bir isim<br>daha 9 güne karşı

Bir isim
daha 9 güne karşı

​Bayrama sayılı günler kala tatil tartışması başladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.