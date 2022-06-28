Hayat Orhan Pamuk Suudi Arabistanda
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Orhan Pamuk Suudi Arabistan’da

Suudi Arabistan’da bu yıl yedincisi düzenlenen “İkra” adlı okuma yarışmasının kapanış törenine Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk da katıldı

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Orhan Pamuk Suudi Arabistan’da
Orhan Pamuk

Suudi Arabistan’da bu yıl yedincisi düzenlenen “İkra” adlı okuma yarışmasının kapanış törenine Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk da katıldı. Törende yaptığı konuşmada yazmanın önemine ve kendisini üne kavuşturan romanları nasıl yazmaya başladığına değinen Pamuk, “Bana göre ilham veren ve zamanla romanın hazinelerinin anahtarı haline gelen şeyler yalnızlık, insanlığa inanç ve son olarak karakterlerin ve yazarın ortak yönleridir. İnsana olan inanç ise yazara ilham veren şeydir” dedi. Yılın okuyucusu ödülünü halk oylarıyla okuyucu Shahd Al-Qaisum kazandı.

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