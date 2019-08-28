Hayat Osmanlının ilk fethettiği Karacahisar Kalesinde kazılara başlandı
KÜLTÜR SANAT

Osmanlı'nın ilk fethettiği Karacahisar Kalesi'nde kazılara başlandı

Eskişehir'de, 1288 yılında Osman Gazi tarafından fethedilen ve 1299 yılında Osman Gazi adına sikke basılarak ilk hutbenin okutulduğu Karacahisar Kalesi'nde 5 yıllık aradan sonra yeniden kazı çalışmalarına başlandı.

Haber Merkezi DHA
Karacahisar Kalesi
Karacahisar Kalesi

Karacaşehir Mahallesi yakınlarında, 1010 metre yükseklikte bulunan ve Osmanlı’nın Bizanslılardan fethettiği ilk kale olarak bilinen Karacahisar Kalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle yapılan kazı çalışmaları Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Dr.Hasan Yılmazyaşar'ın koordinatörlüğünde 5 yıl sonra yeniden başladı.

1288 yılında Osman Gazi tarafından fethedilen ve 1299 yılında Osman Gazi adına sikke basılarak ilk hutbenin okutulduğu Karacahisar Kalesi'ndeki çalışmaları inceleyen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Şafak Ertan Çomaklı, kazı çalışmalarını sürdüren ekip üyelerinden bilgi aldı.

Devlet olmak için ilk teşkilatlanma buradan başlıyor

Rektör Çomaklı, Karacahisar Kalesi'nin devlet olmanın gereklerinden olan para basma ve hutbe okutmanın izlerini taşığını belirterek, şöyle konuştu:

  • "Osmanlı, Türk tarihinde önemli yere sahip teşkilatlanmalardan bir tanesi. Onun da yaşam alanının başladığı yer bizim için önem arz ediyor. Bunların başında da Karacahisar Kalesi geliyor. Uzun yıllar burada çalışma yapılmış. En son arkadaşlarımız bu görevi devraldılar. Kazının başlamasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve Eskişehir Valimiz Özdemir Çakacak'ın iradaleri söz konusu. Biz de ekibimizle destek veriyoruz.
  • Burada bizim için önemli bir husus var o da bu kazıda bulunacak malzelemeler, dökümanlar geçmişimize ışık tutacak. Karacahisar Kalesi, Osmanlı'nın devlet olmanın gerekliliği olan para basma ve hutbe hutbe okutma izlerini taşıyan bir kale. Tarihçilerin söylediğine göre devlet olmak için teşkilatlanmaya buradan başlıyorlar. Aslında bizim bir hedefimiz var. Geçmişe dönük ahde vefayı da göstermemiz gerekiyor. Eğer bu kazı çalışmaları ilerlerse Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman bey ve kaleyi fetheden savaşçılar ruhuna da Kuran okutmayı planlıyoruz."

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