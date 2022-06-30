Otobüs atıklarından sanat eseri

TEMSA Art projesi kapsamında, Çukurova Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Anabilim dalı öğrencileri TEMSA’nın üretim süreçlerinde ortaya çıkan atık ve hurda malzemeleri birer sanat eserine dönüştürdü. Ortaya çıkan yaklaşık 20 eser, TEMSA’nın İstanbul Altunizade kampüsünde düzenlenen özel bir etkinlikle sergilendi. Kağıt ve karton ambalajlar, metaller, strafor, tahta sandık ve hurda ahşap parçalar, kablolar, plastik ambalaj ve bakır malzemelerden oluşan toplam 1,5 tonluk atık ve hurdanın kullanıldığı sanat eserleri, günümüz sürdürülebilirlik yaklaşımının en önemli unsurlarından biri olarak gösterilen döngüsel ekonomi konusunda da bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor.
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