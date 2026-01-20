Otobüste 300 kilo sucuk skandalı: İnsan sağlığı hiçe sayıldı

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, Tarsus Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim yaptı.

Denetimde bir yolcu otobüsünde sağlıksız koşullarda taşınan ve mevzuata uygun olmadığı belirlenen 300 kilogram sucuk ile başka bir otobüste 2 koli çiğköftenin Tarsus ilçesine getirildiği tespit edildi.