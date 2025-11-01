Otoparkta takılıp düştü: 11 milyon dolar tazminat kazandı

Olga Mun, yoğun tatil trafiği nedeniyle park halindeki araçların arasından geçerken kucağında kızıyla yürüyordu. Ancak asfalt yol ile beton kaldırımın birleştiği dengesiz noktayı fark etmedi ve yere düştü.





Mun’un düşme sonucu sol bileği burkuldu, sağ kaval kemiği ve fibulası kırıldı, ayrıca bacaklarında ciddi yaralanmalar meydana geldi.





Mun, 2021 yılında Target ve alışveriş merkezinin sahibi Site Centers Corp aleyhine “bakım ve güvenlikte ihmal” iddiasıyla dava açtı.





Davacının avukatları Matt Morgan ve Fan Li, müvekkillerinin “metal çubuklar ve vidalarla yaşamak zorunda kaldığı kalıcı bir sakatlıkla” mücadele ettiğini belirtti.





Mahkeme belgelerine göre, davalı taraflar tehlikenin açıkça görülebilir olduğunu ve Mun’un kendi isteğiyle risk aldığını savundu. Ayrıca, söz konusu risk hakkında müşteriyi uyarmakla yükümlü olmadıklarını ileri sürdüler.





250 BİN DOLARLIK TEKLİFİ REDDETTİ, 11 MİLYON DOLAR KAZANDI





Davalılar, mahkeme öncesinde Mun’a 250 bin dolarlık uzlaşma teklifi sundu ancak Mun teklifi reddetti.





Jüri, otopark sahiplerinin kazadan %90 oranında sorumlu olduğuna karar verdi ve Mun’a 11,3 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.





Davacı avukatları karar sonrası yaptıkları açıklamada, “Bu karar, müvekkilimizin yaşadığı insanî kayıpların ve acıların tam karşılığıdır,” ifadelerini kullandı.





Target ve Site Centers Corp yetkilileri ise konuyla ilgili yorum yapmadı.







