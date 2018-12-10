Hayat Oyuncu Recep Aktuğ hastaneye kaldırıldı
AKTÜEL

Oyuncu Recep Aktuğ hastaneye kaldırıldı

Müzisyen ve oyuncu Recep Aktuğ, hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından usta oyuncuya KOAH teşhisi konuldu. Ayrıca sırtında iki kemiğin kırıldığı ve ciğerlerinin su topladığı öğrenildi.

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Müzisyen ve oyuncu Recep Aktuğ hastaneye kaldırıldı.
Müzisyen ve oyuncu Recep Aktuğ hastaneye kaldırıldı.

Müzisyen ve oyuncu Recep Aktuğ, hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından usta oyuncuya KOAH teşhisi konuldu.

'Aşk-ı Memnu' isimli dizide 'Hilmi' karakteri ile tanınan müzisyen ve oyuncu Recep Aktuğ hastaneye kaldırıldı ve KOAH teşhisi konuldu. Ayrıca sırtında iki kemiğin kırıldığı ve ciğerlerinin su topladığı ortaya çıktı.

Recep Aktuğ kimdir?

Mehmet Recep Aktuğ, 13 Mayıs 1954'te İzmir-Çeşme'de dünyaya geldi. Aktuğ, bazı arkadaşlarıyla birlikte "Arı Yapım" adlı bir şirket kurdu. Sezen Aksu şirketin ilk sanatçısıydı ve ilk plak ise 'Kaybolan Yıllar' oldu. Bu çalışmayı Türkiye'de olay haline gelen "Disko Fasıl" takip etti. Recep Aktuğ, 1976 yılında Türkiye'nin ilk eşlik vokal grubu Kısa Dalga'yı kurdu. Kısa Dalga ilk gece çalışmasını Ayten Alpman ile yaptı. 1978 yılında Antalya Altın Portakal Şarkı yarışmasına iki beste ile katılan Aktuğ, ikincilik ve yedincilik ödülü kazandı. 1979 yılında Cantekin ile Eurovision'a katıldı, 1981 yılında Giden Gençliğe ve Canım adlı şarkılarıyla ilk kırkbeşliğini çıkardı. 1983 yılında Buğra Uğur'un bestesi ile Eurovision Türkiye birincisi olarak, Çetin Alp ile Almanya'da Türkiye'yi temsil etti. Birçok bestesi ve şarkı sözü çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Aktuğ, birçok reklam filminde ve dizide de rol aldı. Recep Aktuğ'nun Esen Müzik etiketiyle çıkmış 'Alışma Bana' ve 'Siyah Gül' adlı iki müzik albümü de var. 'Kurtlar Vadisi' dizisinde 'Ender Bey' karakteri ve 'Aşk-ı Memnu' adlı dizide ise 'Hilmi Bey' karakteri ile çok sevildi.

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