Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş evinde baygın bir şekilde bulunmuş ve Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Akbaş entübe edilmişti. Entübe edilen usta oyuncu Aydemir Akbaş 88 yaşında hayatını kaybetti. Akbaş, vefatının ardından vasiyeti ile gündeme geldi. Sayısız film ve dizide rol alan usta oyuncunun vasiyetinde "Ölürsem sakın yapmasınlar" diyerek bir çağrı yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca mirasını kime bırakacağı da öğrenildi. Peki, Aydemir Akbaş kimdir, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Aydemir Akbaş'ın vasiyeti ne? İşte Aydemir Akbaş'ın hayatına dair merak edilenler...