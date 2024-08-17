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Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça hayatını kaybetti

Unutulmaz 'Hababam Sınıfı' filminde 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolüyle tanınan Tuncay Akça kalp krizi sonucu İstanbul'da hayatını kaybetti.

13:12 - 17/08/2024 Saturday
Güncelleme: 13:29 - 17/08/2024 Saturday
DHA
Tuncay Akça
Tuncay Akça

Unutulmaz 'Hababam Sınıfı' filminde 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolüyle tanınan 60 yaşındaki Tuncay Akçakalp krizi sonucu İstanbul'da hayatını kaybetti. Akça'nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Akça, bugün Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Tuncay Akça kimdir?

16 Aralık 1963 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. Tuncay Akça, Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" lakaplı rolü ile tanındı. Yol Filminde Yusuf karakterini oynadı. 1995-2002 yılları arasında ise Bizimkiler dizisinde manav Adem rolüne hayat verdi.

Usta oyuncu Aydemir Akbaş hayatını kaybetti! Vasiyeti ortaya çıktı: 'Ölürsem sakın yapmayın' demiş

Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş evinde baygın bir şekilde bulunmuş ve Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Akbaş entübe edilmişti. Entübe edilen usta oyuncu Aydemir Akbaş 88 yaşında hayatını kaybetti. Akbaş, vefatının ardından vasiyeti ile gündeme geldi. Sayısız film ve dizide rol alan usta oyuncunun vasiyetinde "Ölürsem sakın yapmasınlar" diyerek bir çağrı yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca mirasını kime bırakacağı da öğrenildi. Peki, Aydemir Akbaş kimdir, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Aydemir Akbaş'ın vasiyeti ne? İşte Aydemir Akbaş'ın hayatına dair merak edilenler...

#Tuncay Akça
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#Kıvanç Terzioğlu
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