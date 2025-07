Oyunculuğa şakayla adım attım

Aslında o dönemler hayatım tamamen spordan ibaretti diyebilirim, bireysel olarak özellikle. Sporla ilgili her şeye çok meraklıydım, elimden geldiğince her alanla ilgilenmeye çalışıyordum. Tabii biraz klişe olacak ama, o dönem deli gibi Rocky Balboa ve Sylvester Stallone hayranıydım. Rocky serisini neredeyse 50 kere izledim diyebilirim. O filmler bana büyük bir motivasyon sağladı. Çevremde bu alanda olan insanlar da vardı ve kendimi bir anda ringde buldum. Tabii bu, sıkı eğitimler, idmanlar ve disiplinli bir tempo demekti. O süreç bana hem mental hem de fiziksel olarak çok iyi geldi, kendimi çok rahatlamış hissediyordum. Uzun bir süre devam ettim bu spora; o dönemki hayallerim, umutlarım hep o yöneydi. Sonra hayat sürprizlerle dolu ve oyunculuk kapımı çaldı. İkisini bir arada yürütmek zordur diye düşünüyorum, o yüzden Muay Thai ve dövüş sporları zamanla hobi olarak kaldı. Ama hâlâ o ringi hayal eder, dövüş sporlarını izlerken heyecanlanırım.

Elbette. Her karakter benim için bir içsel yolculuk aslında. Farklı hikâyeler, farklı dünyalar, dokular, tatlar… Her biri birer macera gibi. Karakter analizinden başlayıp onu içselleştirmeye, sonra da dış dünyaya aktarmaya uzanan bir süreç bu. Karakterle bir tür alışveriş gibi; biraz ondan biraz bizden bir şeyler buluşuyor orta yerde. Bu süreç bazen çok derin yerlere dokunabiliyor. Kendi hayatımda adını bile bilmediğim duygularla tanışmama vesile olan karakterler oldu. Duyarlılığımı artıran, bakış açımı değiştiren roller oynadım. O yüzden her yeni karakter, tıpkı farklı bir film izlemek gibi. Her biriyle başka bir dünyaya yolculuk yapıyormuşum gibi hissediyorum. Her karakter beni dönüştürüyor.