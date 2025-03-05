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Özcan Deniz hakkında soruşturma başlatılmıştı: İfade vermek için adliyede

Özcan Deniz hakkında soruşturma başlatılmıştı: İfade vermek için adliyede

Pınar Görgü
Pınar Görgü
11:515/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
DHA
Yeni Şafak
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Özcan Deniz'in Sarıyer'deki arazisinde ruhsatsız havuz ve ek yapılar tespit edilmişti.
Özcan Deniz'in Sarıyer'deki arazisinde ruhsatsız havuz ve ek yapılar tespit edilmişti.

Şarkıcı Özcan Deniz, Sarıyer'deki villalarına ruhsatsız havuzlar ile ilave kapalı alanlar yaptırdığı ve garaj alanlarını yaşam alanına çevirdiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Ünlü sanatçı Özcan Deniz hakkında, Sarıyer'de sit alanı içerisinde bulunan arazideki 3 villaya eklemeler yaptığı gerekçesiyle
"imar kirliliğine neden olma"
ve
"Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet"
suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
Özcan Deniz'in lüks villalarının bulunduğu site havadan görüntülendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca,
Sarıyer Uskumruköy'de sit alanı olan arazideki Deniz'e ait üç villaya ruhsatsız ve izinsiz havuz ile ilave kapalı alan yapıldığı, garaj kısmının yaşam alanına çevrildiği
belirlendi.

Adliyeye geldi

Şarkıcı Özcan Deniz, ruhsatsız havuzlar ile ilave kapalı alanlar yaptırdığı ve garaj alanlarını yaşam alanına çevirdiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermek üzere adliyeye geldi.



#Özcan Deniz
#soruşturma
#Sarıyer
#adliye

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