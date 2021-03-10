​Öztekin’in ​kızına taziye telefonu

Türk tiyatrosunun beşinci kavuklusu, “Seksenler” dizisinin güldüren “Fehmi” karakteri, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, önceki gün 62 yaşında hayata veda etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin’in vefatı nedeniyle kızı Pelin Öztekin’i telefonla arayarak taziyelerini iletti.
- Erdoğan, görüşmede Rasim Öztekin’in başarılı oyunculuğu ve saygın kişiliğiyle toplumun her kesiminin sevgisini kazandığını belirtti. Erdoğan, merhum Öztekin’e Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi. Pelin Öztekin, Rasim Öztekin’in bugün toprağa verileceğini söyledi.
Pelin Öztekin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları aktardı:
- “Canım babam Rasim Öztekin’in cenazesi, bugün saat 15.00’de, Zincirkikuyu Mezarlığı Camii’nde kılınacak cenaze namazını müteakip Zincilirkuyu Mezarlığı’na defnedilecektir.”