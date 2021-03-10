Hayat Öztekinin kızına taziye telefonu
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​Öztekin’in ​kızına taziye telefonu

Öztekin’in  kızına taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin’in vefatı nedeniyle kızı Pelin Öztekin’i telefonla arayarak taziyelerini iletti. Türk tiyatrosunun beşinci kavuklusu, ‘Seksenler’ dizisinin ‘Fehmi’ karakteri Rasim Öztekin, önceki gün 62 yaşında hayatını kaybetmişti. Pelin Öztekin, babasının bugün saat 15.00’te Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verileceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rasim Öztekin - Pelin Öztekin
Rasim Öztekin - Pelin Öztekin

Türk tiyatrosunun beşinci kavuklusu, “Seksenler” dizisinin güldüren “Fehmi” karakteri, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, önceki gün 62 yaşında hayata veda etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin’in vefatı nedeniyle kızı Pelin Öztekin’i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Rasim Öztekin fenalaşmadan 20 dakika önce Birol Güven'e bu mesajı atmıştı: Bir şiirle veda etmiş
HAYAT
Rasim Öztekin fenalaşmadan 20 dakika önce Birol Güven'e bu mesajı atmıştı: Bir şiirle veda etmiş
  • Erdoğan, görüşmede Rasim Öztekin’in başarılı oyunculuğu ve saygın kişiliğiyle toplumun her kesiminin sevgisini kazandığını belirtti. Erdoğan, merhum Öztekin’e Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi. Pelin Öztekin, Rasim Öztekin’in bugün toprağa verileceğini söyledi.

Pelin Öztekin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları aktardı:

  • “Canım babam Rasim Öztekin’in cenazesi, bugün saat 15.00’de, Zincirkikuyu Mezarlığı Camii’nde kılınacak cenaze namazını müteakip Zincilirkuyu Mezarlığı’na defnedilecektir.”
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