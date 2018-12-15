Öz’ümüzü arıyoruz

The Secret Ensemble ile 2016 yılında güçlü bir müzik ortaya çıkartmış ve ciddi anlamda başarılara imza atmış olan Coşkun Karademir şimdi de kendi adını verdiği Quartet projesiyle karşımızda. Karademir’in Ömer Arslan (perküsyon), Uğurcan Sesler (çello) ve Cem Ekmen (duduk) ile oluşturulan Quarteti’in ilk albümü Öz Kalan Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Öz ağırlıklı enstrümantal bir albüm. Sözlü eserler de var. Albümde Karademir’e ait iki beste var: Rüzgar ve Abyaneh. “Albümde çok farklı bir repertuvar ruhu var, tamamen kendi özümüzü aradığımız bir yolun hikayeleri diyebiliriz hepsine” diyen Karademir’in bu albümde Özer Özel, Sepideh Raissadat, Mehdi Teimoori gibi çok özel konukları var.

Coşkun Karademir'in ÖZ isimli albümü

Sürprizlerle yaşayacak

Albümün kendisi için en doğru tarif ‘yol’ olduğunu söyleyen Karademir, “Yola revan olmaktan usanmayan birisiyim, haliyle hepsinin altında bir yolculuk hissediyorum. Dinleyenlerin de o yollarda benimle buluşacaklarına eminim. Öz, dünya müziği adına bizden güzel armağandır diyebilirim. Umarım yeni fikirlere ve kendindeki cevhere inanan insanların ‘yol’a koyulmalarına sebep olur” diye konuştu.

İlk konserini 22.İstanbul Caz Festivali’nde veren CK Quartet, önümüzdeki yıl yurtiçi ve yurt dışı yolculuğunu sürdürecek. Karademir, “Farklı projeler de geliştiriyorum, ama CK Quartet her zaman yeni süprizlerle yaşasın istiyorum. Beraber olmaktan mutlu olan bir dörtlü olduğumuz sürece yaşayacaktır da” dedi.