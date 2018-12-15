Hayat Özümüzü arıyoruz
KÜLTÜR SANAT

Öz’ümüzü arıyoruz

Bağlama sanatçısı Coşkun Karademir’in yeni albümü Öz, Kalan müzik etiketiyle yayınlandı. Karademir, “Bu albüm kendi özümüzü aradığımız bir yolun hikayeleri” dedi.

Harun Karaburç Yeni Şafak
Sanatçı Coşkun Karademir
Sanatçı Coşkun Karademir

The Secret Ensemble ile 2016 yılında güçlü bir müzik ortaya çıkartmış ve ciddi anlamda başarılara imza atmış olan Coşkun Karademir şimdi de kendi adını verdiği Quartet projesiyle karşımızda. Karademir’in Ömer Arslan (perküsyon), Uğurcan Sesler (çello) ve Cem Ekmen (duduk) ile oluşturulan Quarteti’in ilk albümü Öz Kalan Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Öz ağırlıklı enstrümantal bir albüm. Sözlü eserler de var. Albümde Karademir’e ait iki beste var: Rüzgar ve Abyaneh. “Albümde çok farklı bir repertuvar ruhu var, tamamen kendi özümüzü aradığımız bir yolun hikayeleri diyebiliriz hepsine” diyen Karademir’in bu albümde Özer Özel, Sepideh Raissadat, Mehdi Teimoori gibi çok özel konukları var.

Coşkun Karademir'in ÖZ isimli albümü

Sürprizlerle yaşayacak

  • Albümün kendisi için en doğru tarif ‘yol’ olduğunu söyleyen Karademir, “Yola revan olmaktan usanmayan birisiyim, haliyle hepsinin altında bir yolculuk hissediyorum. Dinleyenlerin de o yollarda benimle buluşacaklarına eminim. Öz, dünya müziği adına bizden güzel armağandır diyebilirim. Umarım yeni fikirlere ve kendindeki cevhere inanan insanların ‘yol’a koyulmalarına sebep olur” diye konuştu.

İlk konserini 22.İstanbul Caz Festivali’nde veren CK Quartet, önümüzdeki yıl yurtiçi ve yurt dışı yolculuğunu sürdürecek. Karademir, “Farklı projeler de geliştiriyorum, ama CK Quartet her zaman yeni süprizlerle yaşasın istiyorum. Beraber olmaktan mutlu olan bir dörtlü olduğumuz sürece yaşayacaktır da” dedi.

Varoluş çığlığımız dönüş edebiyatında
HAYAT
Varoluş çığlığımız dönüş edebiyatında

/**/
Sözüne kimse inanmıyor

Sözüne kimse inanmıyor

Trump'ın eski avukatı Cohen, ilk kez konuştu.
Erdoğan ve Trump görüştü

Erdoğan ve Trump görüştü

Suriye'de etkin bir koordinasyon sağlanacak.
Çarpışma anı ortaya çıktı

Çarpışma anı ortaya çıktı

​Ankara'daki tren kazasının görüntüleri paylaşıldı.

Oğlum çevreni değiştir

Oğlum çevreni değiştir

​Kral Selman'dan Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulan oğluna ültimatom.
Kudüs'ten İslam'ı silemeyeceksiniz

Kudüs'ten İslam'ı silemeyeceksiniz

Erdoğan: Kudüs'ü savunmak insanlığı savunmaktır.
ABD üslerine sığındılar

ABD üslerine sığındılar

Bölgedeki ÖSO unsurlarına da mesaj göndermişler.
Mağarada sıkıştılar

Mağarada sıkıştılar

Bakan Soylu: Askerlerimiz 6 teröristin etrafını sardı.
Üsküdar'ı geleceğe taşıyacak 9 proje

Üsküdar'ı geleceğe taşıyacak 9 proje
'Sarı yelek' tehdidine dava

'Sarı yelek' tehdidine dava

Türk-İş Sendikası Başkanı Atalay'ın sözleri yargıya taşındı.
Yeniden yüzde 1'in altında

Yeniden yüzde 1'in altında

Konut kredisinde büyük indirim yapıldı.
Sarı kar yağdı

Sarı kar yağdı

Halka 'dışarı çıkmayın' uyarısı yapılıyor.
ABD temizlemezse Münbiç'e de gideriz

ABD temizlemezse Münbiç'e de gideriz

​Cumhurbaşkanı: Fırat'ın doğusu huzura kavuşacak.
Bu görev tamam

Bu görev tamam

Akar: Yeni hedefler için de hazırlığımız sürüyor.
Sincar'da 30 hedef vuruldu

Sincar'da 30 hedef vuruldu

Türkiye, Irak'ta ilk defa bu kadar derine indi.
Kazanın sebebisinyalizasyon değil

Kazanın sebebisinyalizasyon değil

​Bakan Turhan'dan tren kazasıyla ilgili açıklama.
65 yıl önce hac ziyareti

65 yıl önce hac ziyareti

​Kutsal topraklardan az bilenen fotoğraflar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.