Pakistan da kırmızı beyaz

Pakistan da Cumhuriyet’in 102. yıl dönümünü büyük coşkuyla kutladı. Başkent İslamabad’daki simge yapılar kırmızı-beyaz renklerle ışıklandırılırken Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, tüm haftayı “Pakistan-Türkiye Dostluk Haftası” olarak ilan etti.
Pakistan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Şehrin simge yapıları Türk bayrağının renkleriyle aydınlatılırken, sokaklar kırmızı ışıklarla süslendi. Devlet binaları ve kamu alanları kırmızı-beyaz renklere bürünerek görsel bir şölen oluşturdu.
BİRBİRİMİZİN YANINDAYIZ
Başkent İslamabad'daki Pakistan Anıtı alanında düzenlenen resmi tören kapsamında Türk ve Pakistan bayrakları göndere çekildi, anıta çelenk bırakıldı. Törene Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Pakistan Başbakanlık Gençlik Programı Başkanı Rana Masud Ahmed ve davetliler katıldı. Törende konuşan Büyükelçi Neziroğlu, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in tüm haftayı "Pakistan-Türkiye Dostluk Haftası" olarak ilan ettiğini duyurdu. Neziroğlu, Türkiye ve Pakistan'ın iyi ve kötü günde birbirinin yanında durduğunu vurgulayarak, "Bugün bu bağ her zamanki gibi güçlü kalmaya devam ediyor. Türkiye, her zaman Pakistan'ın yanında olacak, tıpkı Pakistan'ın Türkiye'nin yanında olduğu gibi" ifadelerini kullandı. Ortak vizyon ve amaçlara dayalı ortak geleceğin önemine işaret eden Neziroğlu, iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlere ve çeşitli alanlardaki girişimlere değindi. Neziroğlu, ekonomik ilişkilerin siyasi ilişkilerin bulunduğu seviyeye ulaşmasını amaçladıklarını aktararak, ticaret, yatırım, turizm ve eğitimin yeni işbirliği alanlarını teşkil ettiğini, savunma sanayi işbirliğinde ise Pakistan'ın güvenilir ve değerli bir ortak olduğunu dile getirdi.
KARDEŞLİĞİN FOTOĞRAFI
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan fotoğraflarını paylaşarak, "Türk kardeşlerimizin başarılarından büyük gurur duyuyoruz ve (Türkiye’nin) bu ilerleme yolculuğunda onların sarsılmaz ortakları olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.