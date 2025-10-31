Pakistan da kırmızı beyaz

Başkent İslamabad'daki Pakistan Anıtı alanında düzenlenen resmi tören kapsamında Türk ve Pakistan bayrakları göndere çekildi, anıta çelenk bırakıldı. Törene Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Pakistan Başbakanlık Gençlik Programı Başkanı Rana Masud Ahmed ve davetliler katıldı. Törende konuşan Büyükelçi Neziroğlu, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in tüm haftayı "Pakistan-Türkiye Dostluk Haftası" olarak ilan ettiğini duyurdu. Neziroğlu, Türkiye ve Pakistan'ın iyi ve kötü günde birbirinin yanında durduğunu vurgulayarak, "Bugün bu bağ her zamanki gibi güçlü kalmaya devam ediyor. Türkiye, her zaman Pakistan'ın yanında olacak, tıpkı Pakistan'ın Türkiye'nin yanında olduğu gibi" ifadelerini kullandı. Ortak vizyon ve amaçlara dayalı ortak geleceğin önemine işaret eden Neziroğlu, iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlere ve çeşitli alanlardaki girişimlere değindi. Neziroğlu, ekonomik ilişkilerin siyasi ilişkilerin bulunduğu seviyeye ulaşmasını amaçladıklarını aktararak, ticaret, yatırım, turizm ve eğitimin yeni işbirliği alanlarını teşkil ettiğini, savunma sanayi işbirliğinde ise Pakistan'ın güvenilir ve değerli bir ortak olduğunu dile getirdi.