Pazar günleri güvenilmez biri gibi

Peki, diyoruz kendisine, bugünü sıkıcı olmaktan kurtarmak için ne önerirsiniz? Soru zor farkındayız, Erkovan’ın cevabı da bu zorluğun altını çizecek türden: “Pazarın cumartesi olduğunu düşünmek iyi gelebilir fakat acı gerçek sürekli kendini hatırlatır. Nitekim pazartesinin ve haftanın gölgesi çoktan pazarın üstüne düşmüştür. İsteseniz de kaçamazsınız yani. Gece uykularım genellikle sorunlu olduğundan ve sıkça bölündüğünden en büyük lüksüm gün içinde canımın istediği anlarda kestirmek ayrıcalığımın bulunduğunu kendime hatırlatmaktır. Sadece hatırlamayıp başarırım da bazen. Her şey yolunda gider ve tam uyku diyarının görkemli kapılarının önüne kadar gelmişken dipte köşede kalmış bir işin hayali canlanır. Görmezden gelmeye çabalarım ama o canlanınca diğerlerinin harekete geçmesi gecikmez. Daha gün bitmedi diye kendimi avutmaya çalışırken henüz hiçbir iş yapmamış olduğumu bilirim. Film izlemek her zaman iyi gelir; müzik dinlemek de öyle. Yürüyüş yapmayı her zaman severim, pazar sabahları da keyifli olur. Küçük zevklerle günü süslerim ancak sonra annem içeriye girer ve ‘Pazarları hiç sevmem,’ deyince ona katılmak pek cazip görünür o an.”