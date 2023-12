Bir salı günü de pazara benzeyebiliyor

Karşımızda sahne sanatlarıyla uzun süredir ilgilinen biri olduğu için sıradaki sorumuz beyaz perdeden oluyor. Ve Doğan’a “Sizce pazar günü izlenecek en iyi film hangisidir?” diye soruyoruz: “Polisiye, bilim kurgu, gizem gibi temaları seven biri olarak pazar günü vaktim varsa klasikleri izlerim. Indiana Jones, Zindan Adası, Castle dizisi, The God Father, Kuzuların Sessizliği, Criminal Minds, Ocean’s serisi gibi.... Dram, korku, trajedi Pazar gününün temaları olmamalı, mümkünse kaliteli mizah filmleri izlenebilir. Solgun Mavi Gözler, Dolemite Is My Name, The Mitchells vs the Machines, Don’t Look Up, Büyük Budapeşte Oteli, Julie ve Julia, Elly Hakkında, Cennetin Rengi, Hitchcock yapımları ve Miyazaki’nin tüm filmleri izlenebilecekler listemde yer alıyor.”