Hayat Peygamberin liderliği bugüne de örnek
KÜLTÜR SANAT

Peygamber’in liderliği  bugüne de örnek

Yalçın Akdoğan, Nebevi Liderlik ve Hz. Muhammed kitabında, Asr-ı Saadet dönemini ele alarak, Peygamber Efendimiz’in liderliğini bir siyaset bilimcinin gözüyle inceledi. Meşruiyetini Allah’ın yetkilendirmesinden aldığı otoritesiyle birebir kopyalamanın mümkün olmadığı Nebevi Liderlik, günümüz dünyası için bir dizi mesaj içeriyor.

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Sevda Dursun Yeni Şafak
Peygamber’in liderliği ​bugüne de örnek
Yalçın Akdoğan

Eski Başbakan Yardımcısı yazar Yalçın Akdoğan, Otto yayınlarından çıkan Nebevi Liderlik ve Hz. Muhammed kitabında, bir siyaset bilimcinin gözünden Peygamber Efendimiz’in (sav) dönemine ışık tuttu. Hz. Peygamber’in (sav) örnekliğiyle İslam’ın siyasete, devlete, otoriteye, liderliğe etkisini anlatan kitap, bilimsel çalışmaların ışığında günümüz uygulamalarıyla da kıyaslama yapıyor.

  • Akdoğan kitabında siyaset bilimcilerin Asr-ı Saadet sonrası siyasi mücadeleye yoğunlaştığını belirterek, asıl anlaşılması gerekenin Peygamber Efendimiz’in dönemi olduğunu söylüyor. Ancak burada da dikkat edilmesi gereken hassas noktalar bulunduğunu, kutsal olan-olmayan, bağlayıcı olan-olmayan, beşerî olan-olmayan, dini yükümlülük getiren-getirmeyen hususların doğru şekilde ele alınması gerektiğinin altını çiziyor.

ÜMMETİN İRADESİ GÖZETİLDİ

Asr-ı Saadet dönemi uygulamalarının hangilerinin dönemsel, hangileri zaman ötesi ve bağlayıcı olarak görüleceği de inceleme konusu. Akdoğan, Peygamber Efendimiz’in önderliğini Nebevi Otorite, Nebevi Devlet, Nebevi Siyaset, Nebevi Liderlik başlıkları altında inceleyerek bir perspektif sunuyor. Ele aldığı başlıkları kitap boyunca farklı görüşler çerçevesinde, Peygamber Efendimiz’in söylemleri ve eylemleri üzerinden anlamlandırmaya çalışarak, uzlaşılamayan konulara da değiniyor.

  • İnsanlık tarihinde din ve nübüvvet olgusunun sosyal-siyasi dönüşümler bağlamındaki rolünü doğru anlamak gerektiği fikri üzerine gittiği kitabında Akdoğan, Kur’anda ve sünnette devlet yapısının ve siyasi lider seçiminin mutlak bağlayıcı şekilde ele alınmamış olmasını bir eksiklik olarak değil, akla ve zaman şartlarına göre en uygun formülün bulunması için ümmetin iradesine kapı açmak olarak görüyor.

BİLGİ KANALLARI SAĞLAM OLMALI

Allah Resulü’nün Nebevi siyasetin bir tezahürü olarak başvurduğu yönetim ilke ve yöntemlerinin başında istişare ve şûrâ geldiğini söyleyen Akdoğan, siyasetin istişare temelinde yürütülmesini hem motivasyon olarak görüyor hem de bilgi akışını sağlamak olarak. “Doğru karar vermek doğru bilgiye sahip olmakla mümkündür” diyen Akdoğan, bilgi kanallarının sağlam ve çok olmasının altını çiziyor.

  • Elbette ki Peygamber Efendimiz’in liderliği vahye dayanan bir liderlik olduğu için, birebir kopyalamak mümkün değil. Resulullah’ın uyguladığı siyaset tarzı gelecek asırlar için bir dizi mesaj içeriyor. Akdoğan, “Nebevi siyaset, şûrâ istişare ilkeleriyle katılımcılığı ve ortak aklı tesis eder; ehliyet, liyakat ve fazilet ilkeleriyle emaneti yönlendirir, hak, hürriyet ve adalet ilkeleriyle eşitlik ve çoğulculuğu sağlar, biat, sözleşme ve seçim ile temsil ve katılımcılığı gerçekleştirir, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkeleriyle siyasi düzeni inşa eder” diyerek Nebevi Liderliğin özetini sunuyor.
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