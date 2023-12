Picasso’nun ilham perisi satışta ilk sırada

Bu yıl dünya çapındaki müzayedelerde satılan en yüksek rakamlı ilk 10 eser belli oldu. Listenin ilk sırasında Pablo Picasso’nun (1881-1973) sevgilisi ve ilham perisi Fransız model Marie-Thérèse Walter’ı resmettiği ünlü tablosu “Femme à la Montre” yer alıyor. 1932 yılına ait eser, Whitney Museum of American Art’ın uzun yıllar boyunca yönetim kurulu üyesi olan ve aynı zamanda özel bir müzesi de bulunan Emily Fisher Landau’nun koleksiyonundan satışa çıktı. Picasso’nun baş yapıtlarından olan eser, Sotheby’s’in Kasım ayında ABD’nin New York kentinde gerçekleştirilen müzayedesinde 139 milyon dolara satıldı. Bu satış rakamıyla “Femme à la Montre” tablosu, 2015’de 179 milyon dolara alıcı bulan “Les Femmes d’Alger” isimli yapıtından sonra Picasso’nun açık arttırmada satılan en pahalı ikinci eseri oldu.

İkinci sırada Avusturyalı ressam Gustav Klimt’in (1862-1918) “Dame mit Fächer (Lady with a Fan)” isimli son portre çalışması dikkat çekiyor. Klimt’in 1918 yılında vefat ettiğinde stüdyosunda şövalesi üzerinde duran eser, Sotheby’s’in 27 Haziran’daki Londra müzayedesinde 106 milyon dolara alıcı buldu. Çin kültürünün etkisini taşıyan ejderhalar ve nilüfer çiçeklerini içeren göz kamaştırıcı bir arka fonun önünde bir kadının resmedildiği tablo, Hong Konglu bir koleksiyoner tarafından satın alındığı açıklanmıştı. “Lady with a Fan”, sanatçının Paul Allen’ın koleksiyonundan satılan “Birch Forest” adlı eseri için elde edilen 104 milyon dolarlık rakamı da aşarak bir müzayedede satılan en pahalı Klimt eseri oldu.

Listede yer alan diğer eserler ise şöyle sıralanıyor. Francis Bacon’un son 50 yıldır özel bir koleksiyonda bulunan “Figure in Movement” isimli eseri 52 milyon dolarla altıncı sırada, Richard Diebenkorn imzalı “Recollections of a Visit to Leningrad” 46 milyon 410 bin dolara yedinci sırada, Mark Rothko’nun “Untitled (Yellow, Orange, Yellow, Light Orange)” başlıklı heybetli yapıtı 46 milyon 410 bin dolar ile sekizinci sırada, Wassily Kandinsky’in Alman köyü Murnau’yu tasvir eden tablosu “Murnau mit Kirche II (Murnau with Church II)” 44 milyon dolarla dokuzuncu sırada ve Henri Rousseau’un “Les Flamants” adlı çalışması 43 milyon dolara satılarak listede onuncu sırada yer aldı.