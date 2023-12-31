Picasso’nun ilham perisi satışta ilk sırada

Bu yıl dünya çapındaki müzayedelerde satılan en yüksek rakamlı ilk 10 eser belli oldu. Listenin ilk sırasında Pablo Picasso’nun (1881-1973) sevgilisi ve ilham perisi Fransız model Marie-Thérèse Walter’ı resmettiği ünlü tablosu “Femme à la Montre” yer alıyor. 1932 yılına ait eser, Whitney Museum of American Art’ın uzun yıllar boyunca yönetim kurulu üyesi olan ve aynı zamanda özel bir müzesi de bulunan Emily Fisher Landau’nun koleksiyonundan satışa çıktı. Picasso’nun baş yapıtlarından olan eser, Sotheby’s’in Kasım ayında ABD’nin New York kentinde gerçekleştirilen müzayedesinde 139 milyon dolara satıldı. Bu satış rakamıyla “Femme à la Montre” tablosu, 2015’de 179 milyon dolara alıcı bulan “Les Femmes d’Alger” isimli yapıtından sonra Picasso’nun açık arttırmada satılan en pahalı ikinci eseri oldu.





Klimt ikinci sırada

İkinci sırada Avusturyalı ressam Gustav Klimt’in (1862-1918) “Dame mit Fächer (Lady with a Fan)” isimli son portre çalışması dikkat çekiyor. Klimt’in 1918 yılında vefat ettiğinde stüdyosunda şövalesi üzerinde duran eser, Sotheby’s’in 27 Haziran’daki Londra müzayedesinde 106 milyon dolara alıcı buldu. Çin kültürünün etkisini taşıyan ejderhalar ve nilüfer çiçeklerini içeren göz kamaştırıcı bir arka fonun önünde bir kadının resmedildiği tablo, Hong Konglu bir koleksiyoner tarafından satın alındığı açıklanmıştı. “Lady with a Fan”, sanatçının Paul Allen’ın koleksiyonundan satılan “Birch Forest” adlı eseri için elde edilen 104 milyon dolarlık rakamı da aşarak bir müzayedede satılan en pahalı Klimt eseri oldu.





Monet yine rekor kırdı

Fransız empresyonist ressam Claude Monet’in (1840-1926) su nilüferleri serisinden ‘Le bassin aux nympheas’ adlı yağlı boya tablosu 74 milyon dolara satılarak listede üçüncü sırada yer aldı. Geçtiğimiz Kasım ayında Christie’s New York’un empresyonist ve modern sanat akşam satışına çıkan eser 1972’den bu yana aynı özel koleksiyonda bulunuyordu. Monet’in 1919’da resmettiği eser ‘yeniden keşfedilen bir başyapıt’ olarak değerlendiriliyor.

Listenin dördüncü sırasında yer alan Jean-Michel Basquiat’nın 1983 yılına ait “El Gran Espectaculo (The Nile)” isimli eseri Christie’s’in Mayıs ayında düzenlenen müzayedesinde 67 milyon dolarlık satış rakamına ulaştı. Dünyaca ünlü İtalyan moda tasarımcısı Valentino Garavani’nin koleksiyonunda bulunan eser yaklaşık 12 metre genişliğinde ve üç tuvalden oluşuyor. Eski Mısır’a ve Amerikan kültürüne gönderme yaparken Batı toplumunun tarih anlayışına ve köleliğe karşı unutkanlığına odaklanıyor.





Klimt’in ender manzara resimlerinden biri satıldı

Gustav Klimt’in Avusturya’daki Attersee Gölü›nü resmettiği “Insel im Attersee” isimli eseri Sotheby’s New York’un Mayıs ayındaki müzayedesinde 53 milyon dolara satılarak listenin beşinci sırasında kendine yer buldu. Ünlü ressamın ender manzara resimlerinden biri olarak gösterilen ve 1901 yılına ait eserin yeni sahibi bir Japon koleksiyoner oldu. Bu satışla Klimt 2023’ün en pahalı 10 yapıtı listesinde iki kez yer alan tek sanatçı oldu.





Özel koleksiyondan satışa

Listede yer alan diğer eserler ise şöyle sıralanıyor. Francis Bacon’un son 50 yıldır özel bir koleksiyonda bulunan “Figure in Movement” isimli eseri 52 milyon dolarla altıncı sırada, Richard Diebenkorn imzalı “Recollections of a Visit to Leningrad” 46 milyon 410 bin dolara yedinci sırada, Mark Rothko’nun “Untitled (Yellow, Orange, Yellow, Light Orange)” başlıklı heybetli yapıtı 46 milyon 410 bin dolar ile sekizinci sırada, Wassily Kandinsky’in Alman köyü Murnau’yu tasvir eden tablosu “Murnau mit Kirche II (Murnau with Church II)” 44 milyon dolarla dokuzuncu sırada ve Henri Rousseau’un “Les Flamants” adlı çalışması 43 milyon dolara satılarak listede onuncu sırada yer aldı.



