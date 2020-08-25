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Pirinç pilavı nasıl yapılır: Tane tane pirinç pilavı yapmanın püf noktaları

Pirinç pilavı nasıl yapılır: Tane tane pirinç pilavı yapmanın püf noktaları

Ana yemeklerinin yanına en iyi yakışan pirinç pilavı tarifini sizler için derledik. Lapa olmaması, yada yağsız kuru bir pirinçle karşılaşmamak için sizlere ayrıntılarıyla püf noktalarıyla iyi bir pirinç pilavı tarifini hazırladık. İşte tane tane pirinç pilavı yapmanın püf noktaları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pirinç pilavı.
Pirinç pilavı.

Yemek yapanların en büyük sorunu tane pilavın nasıl pişmesi gerektiği. En güzel pirinç için öncelikle güzel şişip tane tane kalabilecek olan baldoyu tercih edin. Yemek tariflerinden olan tane tane pirinç pilavı için tarife buyurun.

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Tane tane pirinç pilavı tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı pirinç

2,5 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Pirinçleri ıslatmak için:

Pirinçlerin üzerini geçecek kadar ılık su

Tuz

Yapılışı:

Pirinci bol su ile yıkayın. Uygun bir kaba alarak üzerini geçecek kadar ılık su ekleyin. Birazda tuz ilave edip karıştırın ve 15-20 dakika bekletin. Daha sonra yıkayarak suyunu süzün. Nişastası gidene kadar yıkıyoruz. Çıkan suyun berrak olması gerekiyor.

Tencerede tereyağını eritip suyu süzülmüş pirinci ekleyin ve 4-5 dakika kadar kavurun. Pirinçlerin yeteri kadar kavrulduğunu pirinçler tane tane dökülmeye başladığında anlayabilirsiniz.

Pirinçler kavrulduktan sonra sıcak su veya sıcak et suyunu ekleyelim. Son olarak tuzu ekleyin. Pilavımızı kapağı kapalı bir şekilde önce yüksek ateşte pişmeye bırakalım. Üzeri göz göz olduğunda yani üzerindeki suyu çekip pilavın üzerinde nokta nokta delikler oluştuğunda kısık ateşe alalım. Pirinçler yumuşayıp suyu tamamen çekene kadar pişirelim. Pişen pilavımızı ocaktan aldıktan sonra üzerine havlu peçete sererek kapağını tekrar kapatalım. Pilavı 10-15 dk dinlendirelim.

Afiyet olsun...

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Pirinç pilavı yapmanın püf noktaları

  • Pirinci iyi seçin
  • Pirinci ıslatın
  • Tereyağ kullanın
  • İyice kavurun
  • Limon suyunu unutmayın
  • Ölçünüzü bilin
  • Karıştırmayın
  • Kısık ateşte pişirin
  • Kapağı açmayın
  • Demleyin
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