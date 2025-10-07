Priştine ve Üsküp'te edebiyat söyleşileri

Söyleşilerin Kosova ayağına, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz, Kosova Türkiye Temsil Heyeti Başkanı Piyade Albay Harun Elitaş'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Davetliler arasında Raif Vırmiça, Prof. Dr. İrfan Morina, Zeynel Beksaç, İskender Muzbeğ, Arif Bozacı, Aziz Serbest, Nedim İspahiu gibi Kosova gazete, sanat, fikriyat ve edebiyat dünyasının önemli isimleri de yer aldı.

Büyükelçi Angılı, açılış konuşmasında Rumeli'nin Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'ne önemli katkıları olduğunu vurgulayarak, "Rumeli ve Anadolu kâğıt üzerinde ayrıdır, ancak gerçekte birbirlerine yakın oldukları için hiçbir zaman ayrı olmadıklarına inanıyorum." dedi.

Yunus Emre Enstitüsü Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz, değerli yazarlarla burada Kosova’yı, Kuzey Makedonya’yı ve Türkiye’yi birleştirdiklerini belirterek, bu faaliyetin ana temasının birlik ve bir olma üzerine yoğunlaştığını, bu birleşmede edebiyatın gücünün tartışılmaz olduğunu kaydetti.

Balkanlar üzerine çalışmalarıyla bilinen yazar Ayhan Demir, konuşmasında Balkan coğrafyasının Türklerin gönlünde ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti. Edebiyatın birleştirici gücü üzerine düşüncelerini katılımcılarla paylaşan Ayhan Demir, kağıt (harita) üzerinde ayrı düşen Türkler, Arnavutlar ve Boşnaklar arasındaki bağları daha kuvvetli hale getirmek adına kağıdın (kitapların) birleştirici gücüne vurgu yaptı. Demir, “Edebiyat ve fikriyat, birbirimizi dinlemek ve anlamak adına, tutunacak güvenli bir dal ve basılacak sağlam bir zemindir” dedi.

Kuzey Makedonyalı Arnavut yazar Kim Mehmeti ise Balkanlardaki savaşların özünde etnik değil din sebepler olduğu dile getirerek, “Bu durumun aşılması için önce insan olmak gerekir. Dolayısıyla eğitimin güçlenmesinden başlayarak insanı zayıf ve kötü yapan etmenlerden kurtaracak edebiyat gibi iyi şeylerin geliştirilmesi gerekir” dedi.

Ardından Üsküp…

Edebiyat söyleşilerinin Kuzey Makedonya ayağına, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Üsküp Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı ve Misyon Şefi Yardımcısı Anıl Kayalar, Türkiye Maarif Vakfı Üsküp Temsilcisi Osman Demirgül ve YEE Üsküp Koordinatörü Yunus Dilber’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Davetliler arasında Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı Danışmanı Behixhudin Shehapi, şair Leyla Şerif Emin, Logos-A yayınevi sahibi Adnan İsmaili, Üsküp Ensar Derneği Başkan Süleyman Baki, Köprü Derneği Başkanı Hüsrev Emin, yazar Mümin Ali gibi siyaset, sanat, fikriyat ve edebiyat dünyasının önemli isimleri de yer aldı.





Açılış konuşmasını gerçekleştiren Yunus Emre Enstitüsü Kosova Koordinatörü Yunus Dilber, bu edebiyat söyleşilerinin oldukça kıymetli olduğunu ifade ettikten sonra, “Bu tür karşılıklı çevirilerin artarak devam etmesini arzu ettiğini” söyledi.

Daha sonrasında söz alan yazar Ayhan Demir, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ilişkilerin kültür-sanat, edebiyat ve fikriyat zeminine oturtulmasının gerektiğini dile getirip, “Aramızdaki kalıcı yakınlaşmayı ancak edebiyatçılar, münevverler, sanatçılar sağlayabilir” dedi.

Kapanış konuşmasını gerçekleştiren yazar Kim Mehmeti ise çocukluğunun bir bölümünün geçtiği İstanbul’un kendisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ettikten sonra “Batılı yazarlar eserlerinde Osmanlı ve İslam karşıtı içeriklere doğrudan veya dolaylı şekilde yer veriyorlar. Batı dünyası Osmanlı'ya karşı savaşı bitirmedi. Çanakkale Savaşı bir şekilde sürdürüyor” dedi.