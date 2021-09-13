Prof. Dr. Hilal Elver’den başörtüsü yorumu: Türkiye’de hükümet değişikliği olursa en zor durumda yine kadınlar olacaktır

Son günlerde yeniden ülke gündemine oturan başörtüsü tartışmalarına ilişkin TVNET canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan "Başörtüsü Tartışması, Laiklik ve Din Özgürlüğü" kitabının yazarı Prof. Dr. Hilal Elver, "Hükümet değişikliği olursa en zor durumda olanlar yine kadınlar olacaktır" ifadelerini kullandı.

"KADINLAR BU İHTİLAFIN EN GÖRÜNÜR CEPHESİ"

Elver, Türk Kahvesi isimli programda konuya ilişkin şu sözleri sarf etti:

"Ben ABD'ye gittiğim zaman Amerikan hukuku üzerine doktora yapmak istedim. Konuyu da başörtüsü üzerine aldım. O zaman çok gündemdeydi. AİHM kararı vardı, başörtüsü aleyhine bir karardı. O açıdan bu konu çok ilgi çekiyordu. 11 Eylül'den sonra benden hep Türkiye'deki kadın hakları, İslam'da kadın hakları laiklik konusunda ders vermem istendi. Şu anda halen çok aktif olarak kullanılıyor. Almanya'da ve İsviçre'de ne oluyor. Geleceğe yönelik de bir tahminde bulundum. O zamanlarda başörtüsü meselesi çözülmeye doğru gidiyordu. Eğer hükümet değişikliği olursa ve laik bir hükümet geldiği taktirde en zor durumda olanlar yine kadınlar olacaktır. Onlar en görünür cephesi bu ihtilafın. Umarım olmaz ama kitap sonucunda da o kanaate varmıştım. Acaba o haklar tekrar geri alınır mı bilmiyoruz."

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