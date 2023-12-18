Türkiye’de bilimsel çalışmaların ve araştırmaların desteklenmesini, başarının ülke ve insanlık hizmetine sunulmasını hedefleyen “İlim Yayma Ödülleri” töreninin üçüncüsü önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, 3 farklı kategorideki ödüller ile 50’nci yıl özel ödülü sahiplerine takdim edildi.

GAZZE’DEKİ EĞİTİMCİLERİN SÖZCÜSÜ OLMALIYIZ

Ödül verilen kategorilerden ilki Sosyal Bilim Ödülü oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından açıklanan ödül sahibi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zekeriya Kurşun oldu. Törenin ardından Yeni Şafak’a konuşan Kurşun, ödülünü tüm Gazze şehitlerine ithaf etti. Kurşun, “Akademik araştırma alanlarımdan biri olan Filistin coğrafyasında şu an ciddi bir soykırım işleniyor. İnsafsız saldırılar neticesinde binlerce insanın hayatını kaybetmiş olması bizim açımızdan da insanlık açısından da büyük bir utanç. İsrail’in oluşturduğu korku dünyasında bazı akademisyenler de tepkilerini gösteremez hale geldi. Önce insanlık gelir ardından mesleklerimiz devreye girer. Bu katliam karşısında sessiz kalmak bizlere yakışmaz. Biz akademisyen olmadan önce insanız. Oradaki insanlık dramı karşısında sesimizi yükseltme mecburiyetindeyiz. Orada haksız yere hayatını kaybeden eğitimcilerin, kalem ehlinin sözcüsü ve varisi olmak zorundayız” dedi.

DİRENİŞİN SEMBOLÜ

Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimler Ödülü’nün sahibini TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıkladı. Ödül Erzurum Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlhami Gülçin’e verildi. Gülçin ödül kabul konuşmasında Gazze’deki direnişe dikkat çekti, “Ben bu ödülümü özellikle Filistin’de direnişin sembolü olan Ebu Ubeyde’lere ve Türkiye’deki çalışan genç akademisyen kardeşlerime ithaf ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı. Töreninin ardından konuşan Gülçin, “Bir bilim adamı zulme ve haksızlığa karşı her zaman dimdik durmalı. Bizler yalnızca Filistin de yapılan zulme değil dünyadaki bütün zulümlere karşıyız. Fakat 7 Ekim’den bu yana görüyoruz ki Gazze’de yaşanan zulüm insanlığın daha önceden şahit olmadığı büyük bir vahşetle gerçekleşti. Filistin davasını savunan bütün Ebu Ubeyde’lere selam gönderiyor ve aldığım ödülü Filistinli bütün direnişçilere ithaf ediyorum. Bizler bilim insanıyız ve yaşanan zulme ne olursa olsun tepki göstermek boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

VAHŞETİ SONUNA KADAR KINIYORUZ

İlim Yayma Vakfı 2023 Büyük Ödülü’nün kime verildiğini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Büyük Ödülü’ün sahibi İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Akduman oldu. Akduman, “Bizler insanları yaşatmak için yeni cihazlar hayata geçirmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Fakat yanı başımızda bulunan Gazze’de İşgalci İsrail büyük bir katliama imza atıyor. Bizler bilim insanları olarak bu vahşeti sonuna kadar kınıyor ve karşısında duruyoruz. İsrail terörist bir devlettir. Bu katliama karşı çıkmak insani bir duruşun göstergesidir” diye konuştu.

Özel Ödül Aziz Sancar’a

İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Özel Ödülü’nün sahibi de Prof. Dr. Aziz Sancar oldu. Sancar’ın yerine ödülü TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal aldı. Törene video mesaj gönderen Sancar ise şunları söyledi: “İyi bir araştırmacı meraklı olmalıdır. Dünyada olup biten tüm gelişmeleri çalışmaları bilmelisiniz. Nobel’i aldığım gün Sayın Cumhurbaşkanı Japonya’daydı. Özellikle Cumhur-başkanımız ile olan iletişimimizi anlatmak isterim. Bir Türk’ün Nobel aldığı öğrenmiş. Öğrenir öğrenmez beni aradı ve tebrik etti. Tüm Türkiye çok sevindi. Ben doktorluk yaptım. İnsanların acılarını gördüm. Kanserli hastalara karşı çaresizliğimi gördüm. Anladım ki bunların çözümü temel bilim yapmak. İlim Yayma Vakfı’nın temel bilimlere önem vermesi beni mutlu etti, umarım böyle devam ederler.”











