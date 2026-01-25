Ramazan Ağabey'i Hakk’a uğurladık

Gazetemizin emektarlarından, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi ve Sürekli Basın Kartı sahibi 73 yaşındaki Hüsnü Ramazan Eren, hayatını kaybetti. Ramazan Eren’in vefatı, başta Yeni Şafak ailesi olmak üzere basın camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

YENİ ŞAFAK AİLESİNİN ACI KAYBI

Zatürre nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Eren, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Eren için dün ikindi namazının ardından Topkapı Anıtmezar Camii’nde cenaze namazı kılındı. Merhum, namazın ardından dualarla Topkapı Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ramazan Eren’in cenazesine Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Yazı İşleri Müdürleri Mustafa Kahraman, Fatma Parlar Demircioğlu, Yılmaz Yıldız, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü ile mesai arkadaşları, yakınları ve çok sayıda meslektaşı katıldı.

TGC'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu da Ramazan Eren’in vefatınınardından bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, “Değerli meslektaşımız Ramazan Eren’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllar gazetecilik mesleğine hizmet eden Ramazan Eren’in ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

32 YIL EMEK VERDİ

1953 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Hüsnü Ramazan Eren, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Gazetecilik mesleğine 1980 yılında başlayan Eren, kariyeri boyunca basın sektörünün farklı kademelerinde görev yaptı.

Eren, Yeni Şafak'ın kuruluşundan itibaren gazetemizde musahhih olarak görev yapıyordu.











