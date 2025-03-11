Ramazanda ağız kokusunu önlemek için ne yapılmalı?

Ramazan ayında beslenme aralıkları ve içeriği değiştiği için ağız sağlığında bazı olumsuz etkiler görülüyor. Gün boyunca su içilemediği için tükürük üretimi azalıyor, bu da ağız kokusuna ve çürük riskine neden oluyor. Özellikle iftar ve sahurda tüketilen şekerli tatlılar, gazlı içecekler ve asitli gıdalar diş minesine zarar verebiliyor.

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Aydan Gürcan, bu dönemde ağız hijyenine ekstra özen gösterilmesi gerektiğini belirterek şu uyarılarda bulundu:





"İftar ve sahur sonrası dişleri fırçalamadan uyumak, bakterilerin gece boyunca çoğalmasına ve ağız kokusunun artmasına neden olur. Ayrıca su tüketiminin azalması tükürüğün doğal temizleme mekanizmasını zayıflatır, bu da diş çürüklerini artırabilir."





Ramazan’da ağız kokusu ve diş çürüklerini önlemek için ne yapılmalı?

Dt. Aydan Gürcan, Ramazan ayında ağız kokusunu önlemek ve diş sağlığını korumak için de aşağıdaki maddelerin altını çizdi:





Sahur ve iftar sonrası dişler mutlaka fırçalanmalı.

Gün içinde ağız kokusu şikayeti olanlar, macunsuz bir şekilde dişlerini fırçalayabilir.

İftar sonrası şekersiz sakız çiğnemek, tükürük salgısını artırarak ağız kokusunu azaltabilir.

Sahurda bol su içilmeli, tuzlu ve baharatlı yiyeceklerden kaçınılmalı.

Diş ipi kullanarak diş aralarındaki yemek artıkları temizlenmeli.

Dil temizliği ihmal edilmemeli, çünkü bakteriler dil yüzeyinde de birikebilir.

Soğan ve sarımsak gibi keskin kokulu yiyecekler azaltılmalı.

Yoğurt tüketmek ağız kokusunu azaltabilir, ayrıca maydanoz ve nane çiğnemek nefesi ferahlatır.

Aç karnına kahve ve asitli içeceklerden kaçınılmalı.

Sahurda lifli ve protein ağırlıklı beslenilmeli.

Su, süt veya bitki çayları tüketimi artırılmalı.

Yoğurt gibi kalsiyum açısından zengin gıdalar tercih edilmeli.

Diş çürükleri veya diş eti hastalıkları Ramazan ayında daha fazla belirti verebilir. Bu yüzden oruç tutmadan önce diş hekimi muayenesinden geçmek büyük avantaj sağlar. Sağlıklı bir ağız için Ramazan ayında düzenli bakım ve doğru beslenme alışkanlıkları edinmek büyük önem taşıyor.







