Hayat Ramazanda kırmızı ete zam yok Tavuğa da beklenmiyor
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Ramazanda kırmızı ete zam yok: Tavuğa da beklenmiyor

Ramazanda kırmızı ete zam yok: Tavuğa da beklenmiyor

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı, yaklaşan Ramazan ayında kırmızı ete zam yapılmayacağını, tavukta da fiyat artışı beklemediklerini bildirdi.

Haber Merkezi İHA
Ramazanda kırmızı ete zam yok: Tavuğa da beklenmiyor
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, geçen yıl Ramazan ayında vatandaşlara verdikleri zam yapılmayacağı sözünü hatırlatarak, bu yıl ise bir önceki yıla oranla kırmızı ete 3-5 TL arasında zam geldiğini aktardı.

Türkiye’de pandemi döneminde her şeye yüzde yüze yakın zam geldiğini anımsatan Yardımcı, “Yapılan zam büyük bir zam değil. Oda yıl başında yapıldı. Şu an kırmızı et en ucuz gıda maddelerindendir. Pandemide herkes fırsatçılık yaptı, her şeye yüzde yüz zam yaptı. Bugün ete yapılan 3-5 lira arasında yapılan zam anormal değil, ucuz. Sebze meyve alıyorsun 10-12 liraya yarısını çöpe atıyorsun. Et ucuz. İnşallah Ramazan ayında anormal bir durum olmazsa ete zam olmayacak. Ramazan ayında herkesin tenceresine et girsin” dedi.

Kilo başına 1 gram kırmızı et tüketilmeli
HAYAT
Kilo başına 1 gram kırmızı et tüketilmeli

HERKESİN TENCERESİNDE ET OLSUN

Hafta sonu kısıtlamasını yeniden geldiğini dile getiren Yardımcı, “Herkes evinde yemek pişiriyor. Her vatandaşımızın tenceresinde et olsun. Biz vatandaşın yanındayız, devletimizin yanındayız. Karımızdan fedakarlık edip ete zam yapmayacağız, geçen seneki gibi” dedi.

Yapılan zammın yıl başından önce olduğunu anımsatan Yardımcı, “O da 5-6 lira civarında. Her şeye zam geldi. Kasap esnafı pandemi döneminde bir ayrıcalıktan yararlanmadı. Biz sadece vatandaşımıza hizmet yapıyoruz. 150-200 kilo et satarken 50 kiloya düştük. Biz vatandaşın yanındayız, elimizden geldiği sürece zam yapmayacağız” ifadelerine yer verdi.

'Kırmızı et tek başına tüketilmemeli'
HAYAT
'Kırmızı et tek başına tüketilmemeli'

EN FAZLA KIYMA TÜKETİLİYOR

Şu anda kırmızı etin kilosunun 60-65 lira arasında değiştiğini kaydeden Osman Yardımcı, ”Kıyma 60 lira, yağsız kıyma 65, kuşbaşı et ise 65, biftekten yapılırsa 70 lira. Şu an en büyük talep kıymaya var. Bir hayvanın yüzde 60’ı kıymaya, yüzde 20’si kuşbaşılığa, yüzde 20’si bonfile antrikota gidiyor. Vatandaşımız bir kilo kıyma aldığı zaman 4 çeşit yemek yapıyor. Et aldığı zaman herkese birkaç parça koysanız biter. Bir kilo kıyma 10 kişilik aileyi doyurur ve bereketlidir. Pandeminin en büyük ilacı ettir. Et ve sakatatı vatandaşımız bol bol tüketsin” dedi.

TAVUĞA ZAM YOK

Bütün tavuğun fiyatının normal olduğunu ama kanat, kelebek türü bölümlerinin fiyatının yüksek olduğuna değinen Yardımcı, “Tavuk 15 lira oldu kilosu, 12 liraydı önce. 3 lira zam yüksek değil. Ama bu fiyat Ramazan ayında bu tavuk 20 lira olursa karşı çıkarız. Ette nasıl ucuzluk yapıyorsak, tavukçularında balıkçıların da başkanıyız. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz” dedi.

Adana’da kırmızı et tüketimi pandemi sürecinde yüzde 70 düştü
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Yemek kültüründe kırmızı et tüketiminin ön planda olduğu ve kebabın başkenti olarak bilinen Adana’da koronavirüs salgının etkisiyle kırmızı et tüketiminde keskin bir düşüş yaşandı. Özellikle kentte neredeyse her cadde ve sokakta bulunan kebapçıların masa servislerini kaldırıp, paket servise geçmesiyle bu iş yerlerinde günlük satılan kırmızı etin ortalama 100 kilogramdan 20-30 kilograma kadar düşmesi genel tabloyu da etkiledi.
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Pandemi sürecinden birçok sektörün olduğu gibi et sektörünün de etkilenmesinin normal olduğunu dile getiren Adana Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Şahin Güneşer, önemli olanın sağlık olduğuna vurgu yaparak, alınan tedbirlerin hayati olduğunu söyledi.
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Tedbirler sonrası özellikle toplu gıda tüketiminin yapıldığı üniversite, hastane, öğrenci yurdu ve restoran gibi yerlerin faaliyetlerinin azalmasıyla kırmızı et tüketiminde pandemi öncesi dönemine göre büyük oranda düşüş yaşanmasının normal bir durum olduğunu belirten Güneşer, dört gözle iş yerlerinin normal çalışma düzenine geçmesini beklediklerini kaydetti.
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Kırmızı et dağıtımı yapılan toplu tüketim yerlerinde senelik siparişlerde yaşanan düşüşün şu an için önüne geçilemeyeceğini söyleyen Güneşer, dağıtılan etin azalmasıyla besicilerin hayvanlarını ellerinde daha fazla tutmak zorunda kaldığını belirtti. Bu durumun ister istemez maliyetlere yansıdığını dile getiren Güneşer, “Karkas etin üreticiye maliyeti kilogramı 38 lirayı buldu.
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Aynı zamanda işletmelerde stoklarda birikimler yaşandı. Yüzde 70’lik düşüş sıcak ticarete yansıdı. Örneğin geçen yıl 100 ton kırmızı et siparişi veren bir üniversite 2020 yılında 30 ton et aldı. Kilogram maliyeti 38 lira olan karkas etin piyasada 34-35 lira olması besiciyi sıkıntıya soktu. Eğer fiyatlar kilogram başına 41-42 lirayı bulursa üretici biraz olsun rahatlayabilir.
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Kurumların yanı sıra Adanalılar kebabı restoranda oturarak yemeyi seviyor. Paket servis ise aynı ilgiyi görmüyor. Hayat normale döner dönmez kırmızı et satışlarında bir patlama olmasını bekliyoruz” diye konuştu.
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Adana’da kırmızı et tüketimi pandemi sürecinde yüzde 70 düştü
Adana Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Şahin Güneşer, 2020'nin ilk ayından itibaren dünya genelinde etkisini gösteren koronavirüs salgını sonrası özellikle toplu gıda tüketimi yapan yerlerin kapanmasıyla Adana'da yıllık kırmızı et tüketiminin yüzde 70 oranında düştüğünü söyledi.


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