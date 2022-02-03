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Regaip Kandili mübarek olsun

Dün “üç aylara” girdik. Bu gece de mübarek Regaip Kandili. Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan bu “rahmet ve bereket gecesi”, kandiller zincirinin ilk halkası. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gece dolayısıyla TRT’nin Şırnak’tan yapacağı canlı yayın programına katılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Regaip Kandili mübarek olsun
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İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol ‘üç ayların’ habercisi kabul edilen Regaip Kandili, bugün idrak edilecek. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, ‘rahmet ve bereket gecesi’ olarak kabul ediliyor.

Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise “bol sevap, mükafat, faziletli amel” anlamlarında kullanılıyor.

Üç ayların habercisi Regaip Kandili, bugün idrak edilecek.
Üç ayların habercisi Regaip Kandili, bugün idrak edilecek.

İBADETLERİMİZ İÇİN ZAMAN AYIRALIM

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Bahattin Akbaş, Regaip Gecesi’nin rağbet ve isteklerin yalnızca Allah’a yönelik olması gerektiğini hatırlattığını söyledi.

Müslümanın, arzu, tutku ve heveslerinin esiri olmamasının önemine değinen Akbaş, “Bizler, nefislerimize hakim olmayı öğrenmeliyiz, Rabbimiz’e yönelmeliyiz.” dedi. Regaip Gecesi’nde namaz kılma, dua etme devamında ise cuma günü oruç tutma tavsiyesinde bulunan Akbaş, “Bu gece ibadetler için kendimize zaman ayıralım. Bizi asıl mutluluğa eriştirecek olan Allah’ı zikretmek, hatırdan ve gönülden çıkarmamaktır.” ifadelerini kullandı.

Müslümanların kalplerini her türlü kin, nefret ve intikam duygularından arındırması gerektiğini vurgulayan Akbaş, Regaip Gecesi’nde akrabaları aramanın ve komşularla hediyeleşmenin çok önemli olduğunu kaydetti.

Ali Erbaş
Ali Erbaş

Camilerde kandil programı yapılacak

  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, üç ayların tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Erbaş, “Aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin rahmet, bereket ve mağfiret iklimi üç aylarını tebrik ediyor, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesini Cenabıhak’tan niyaz ediyorum.” ifadelerini kullandı. Öte yandan TRT, Ali Erbaş’ın katılımıyla düzenlenecek “Regaip Kandili Özel Yayını”nı Şırnak Ulu Camii’nden ekranlara getirecek. Diyanet tarafından tüm illerin selatin camilerinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

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