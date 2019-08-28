Ressam karate hocası

Erzincan’da 1983 yılından bu yana aralıksız karate çalışmaları yapan Özbek İdali, hem spor yapıyor, hem de resim çiziyor. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yüzlerce öğrenci yetiştiren İdali, antrenman öncesi ya da sonrası boş vakitlerinde resim çalışmaları yapıyor.

Siyah Kuşak 5. Dan, Milli Karateci ve Milli Hakem Özbek İdali, öğrencileri antreman yaparken onların kara kalem resimlerini yapıyor, ilgi gösteren öğrencilere de resim yapmayı gösteriyor.

Özbek İdali, hem spor yapıyor, hem de resim çiziyor.

Resim ve karateyi aynı anda yapıyor

Sportif çalışmaların yanında sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem veren Özbek İdali, geçmişte birçok sinema filmi ve reklamlarda oynadığını belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Babamın karate hayatından etkilenerek, bu spora yöneldim. İlkokul çağlarında öğretmenlerimin yönlendirmesi ile resim sanatına da yoğunlaştım. Herhangi bir kursa gitmedim. Resim hayatımla karateyi aynı anda yapıyorum. Karakalem, yağlıboya resimler yapıyorum, bakır üzerine çalışıyorum. Bu çalışmalarımı öğrencilerimle paylaşıyorum, ilgi gösteren öğrencilerimi de yönlendiriyorum."

HAYAT Günde bir bardak şalgam gribi önleyebilir

HAYAT 235 yıldır tarihe ışık tutan saray: İshakpaşa