Hayat Ressam karate hocası
KÜLTÜR SANAT

Ressam karate hocası

Erzincan'da 36 yıldır karate sporu yapan Özbek İdali (46), öğrencilerini eğitirken, bir yandan da onların resimlerini yapıyor. Bakır üzerine, kara kalem, yağlı boya ve sulu boya resimler çizen karate hocası, bu hobisini öğrencilerine de aktarıyor.

Haber Merkezi DHA
Özbek İdali
Özbek İdali

Erzincan’da 1983 yılından bu yana aralıksız karate çalışmaları yapan Özbek İdali, hem spor yapıyor, hem de resim çiziyor. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yüzlerce öğrenci yetiştiren İdali, antrenman öncesi ya da sonrası boş vakitlerinde resim çalışmaları yapıyor.

Siyah Kuşak 5. Dan, Milli Karateci ve Milli Hakem Özbek İdali, öğrencileri antreman yaparken onların kara kalem resimlerini yapıyor, ilgi gösteren öğrencilere de resim yapmayı gösteriyor.

Özbek İdali, hem spor yapıyor, hem de resim çiziyor.

Resim ve karateyi aynı anda yapıyor

Sportif çalışmaların yanında sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem veren Özbek İdali, geçmişte birçok sinema filmi ve reklamlarda oynadığını belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Babamın karate hayatından etkilenerek, bu spora yöneldim. İlkokul çağlarında öğretmenlerimin yönlendirmesi ile resim sanatına da yoğunlaştım. Herhangi bir kursa gitmedim. Resim hayatımla karateyi aynı anda yapıyorum. Karakalem, yağlıboya resimler yapıyorum, bakır üzerine çalışıyorum. Bu çalışmalarımı öğrencilerimle paylaşıyorum, ilgi gösteren öğrencilerimi de yönlendiriyorum."

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