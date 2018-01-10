Rolünü abartan oyuncu Peker Açıkalın'ın kalp pilini bozdu

Ünlü oyuncu Peker Açıkalın ile birlikte bir filmde rol alan Erdi Ünver rolünü biraz abarttı. Rol icabı kavga sahnesinde karşılıklı oynayan oyuncular sandalyelerin havada uçuştuğunu söyledi. Şiddetli sahne sonrası Erdi Ünver'in kendini kaybetmesi nedeniyle Peker Açıkalın'ın kalp pili yerinden oynadı.
Erdi Ünver konuyla ilgili şunları söyledi:
- "Peker ağabeyi biraz hırpalamam gerekiyordu biraz fazla kaçırdık. Malum kalp fili falan yerine zor yerleştirdik. 'Hafif hırpala' dediler sandalyeler havada uçuştu. Tekrardan kusura bakmasın, fenalaşınca vicdanen rahatsız hissettim kendimi ama rolüme kendimi çok kaptırıyorum sanat için oluyor böyle şeyler. Peker ağabeyle film çekiyorsan her zaman ambulansın kapıda olması lazım."
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