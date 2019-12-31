Ruhumuzu aydınlatan şair

Türk edebiyatının en kıymetli kalemlerinden şair ve düşünür Sezai Karakoç’a Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı verildi. 87 yaşındaki Karakoç’un sahibi olduğu Diriliş Yayınları’nda gerçekleştirilen takdim töreninde, üniversite heyetinin Karakoç’u ziyaret etmesi ve törenin burada yapılması dikkat çekti. Karakoç’a karşı lise yıllarından başlayan bir hayranlığı olduğunu belirten ve kendisi de edebiyat dergilerinde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, “Anadolu’nun bir köyünde doğmuş bir insan olarak yazdıkları, söyledikleri bizim yaşamaya çalıştığımız değerleri dile getiren birilerinin olduğunu gösteriyordu. Ruhumuzu Sezai Karakoç ve onun gibi mütefekkir, şairlerin sözleriyle giydiriyorduk. Sezai Karakoç’un “Diriliş eri” gençleri yüreklendirici sözleri büyük bir öneme haizdir. Bugün şiir yazıyorsam, şairsem, bunda Sezai Karakoç’un yeri oldukça büyük benim için. Çünkü o, ruh dünyamızı aydınlatan ateşten bir alev gibi kalplerimize dokunan bir diriliş eri” dedi.

ŞAİRLERİN SESİYLE KENDİMİZE GELECEĞİZ

Üniversite öğrencilerinin Karakoç’u tanıması, şiirlerini okuması, fikriyatıyla buluşmasını istediklerini için Karakoç’a bu unvanı verdiklerine dikkat çeken Yıldız, “Her türlü yabancılığın içinde debelenip duran asrımızın kurtarıcısı yine Sezai Karakoç ve onun gibi gönlü dirilikle atan mütefekkirlerimizdir. Türkiye de, Suriye de, Filistin, Pakistan, Irak ve daha nice İslam beldesi de âlimlerin, ediplerin, şairlerin uyarıcı sesiyle kendine gelecektir. Çünkü mazlum coğrafya tarihi kaderinden kaynaklanan sorumluluğu Sezai Karakoç gibi diriliş erleri vasıtasıyla hatırlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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