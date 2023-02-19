Ruhunuza iyi gelecek filmler

Asrın felaketi dendi. 40 bin canımız gitti. Yaralar sarılmaya başlandı. Memleket el ele verdi, depremzedelere yardım ediyor. Devlet-millet eşsiz bir çaba sergiliyor. Neredeyse iki haftadır tek gündemimiz deprem ve depremzedeler. Bölgeye gidip taşın altına elini koyanlar ve gidemeyip uzaktan elinden geleni yapanlar... Herkes ama herkes

bir şey yapma çabasında.

Elbette bu denli ağır bir felaketin altından kalkmak kolay olmayacak. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının sonuna geldiğimiz bugünlerde bölgede olanlar da olmayanlar da yeni hayatına dönmeli. Hiçbir şey yokmuş gibi davranmak da ilk günkü şok ve şaşkınlık etkisinde kalmak da yanlış. Hayat devam ediyor. Hep birlikte devam etmeliyiz, ediyoruz, edeceğiz... Tam da bu noktada sanatın ve özelde sinemanın iyileştirici gücünü kullanmalıyız. Acılarımızdan ve gerçeklerden kaçmadan ruhumuzu iyileştirmeliyiz. İnsanoğlunun duygu ve ruh dünyasının imarında da imhasında da tamirinde de aktif rol oynayan filmlere yeniden başvurmalıyız. Enkaz fotoğrafları zihnimizdeyken eğlenmek mantıklı olmaz elbette. Fakat sinemanın ruhumuzu dinginleştiren ve iyileştiren etkisine sığınma zamanıdır. Bunun için size “tam da bu zamanda ruhumuza iyi gelecek” filmler tavsiye ediyoruz. Acının tersi olsun diye komedi türü tavsiye etmek gibi bir garabet olmayacak elbette. Aksine, bazısı içinde acı ya da dram barındıran ama illa ki şu dönemde ruhumuzu ısıtacak ve silkeleyecek filmler olmasına dikkat ettik.

Umudunu Kaybetme

Ailesini geçindirmek için çeşitli yollar deneyen siyahi bir ABD’li... Will Smith’in unutulmaz filmlerinden... Vazçgeçmemenin, umudunu kaybetmeden çabalamanın ve sonuçlarının anlatıldığı filmin yönetmeni Gabriele Muccino...

Çocuk, Köstebek, Tilki ve At

Peter Baynton ve Charlie Mackesy’nin birlikte yönettiği animasyon film kendine ev arayan bir çocuk ve onunla birlikte

seyahat ederken dostluk kuran köstebek, tilki ve atı konu alıyor.

Düşler Diyarı

Bir felaketin ayak sesleri... Annesinden ayrı küçük bir kız çocuğu... ABD’de kasırganın vurduğu varoş bir bölge ve bir çocuğun düşleri... Filmin yönetmeni Benh Zeitlin...

Vizontele

Teknolojinin yeni yeni girdiği Anadolu’nun ücra bir köyü... Siyasi çekişmenin ortasında köyün delisi olarak görülen Emin’in aşk ve keşfetme hikayesi... Yılmaz Erdoğan’ın başrolde yer aldığı filmi Erdoğan ile Ömer Faruk Sorak birlikte yönetti...

Cennet Sineması

Yönetmen Giuseppe Tornatore... Yerel bir sinema salonunda çalışmaya başlayan Salvatore hayal dünyası ile tanışır... Tam da bu günlerde ruhumuza iyi gelecek cinsten...

Neşeli Günler

Yeşilçam’ın klasiklerinden... Ailenin ne demek olduğunu anlatan unutulmaz bir yapım... 6 çocuklu bir çiftin ayrılması ve esasında hiç ayrılamayacaklarının anlatıldığı dokunaklı hikaye... Yönetmen Ertem Eğilmez...

Ters Yüz

Bir çocuğun zihin dünyası ve duyguların tetikleyen yaşanmışlıklar... Çocuk ruhunu etkileyen çevresel faktörlere ikonik ve ironik göndermelerle dolu renkli bir film... Yönetmen Pete Docter...

Küçük Prens

Antoine de Saint-Exupéry’nin çok sevilen kitabı elbette sinemaya uyarlanmalıydı. Mark Osborne’ün 2015’te hayata geçirdiği projede bir pilot kendisini ıssız bir çölün ortasında bulur ve çok uzak bir gezegenden gelmiş olan küçük bir çocukla karşılaşır...

Forrest Gump

Robert Zemeckis’in filmde Forrest Gump, düşük I.Q. sahibi genç bir adamdır. Öyle şeyler yaşar ki şaşarsınız. Kimsenin umursamadığı bir genç kanaat önderi olur. Bütün ülkenin konuştuğu kişi olur. ABD başkanının bile yanına aldığı Gump’ın hikayesi umut ve duygu doludur...

Cennetin Çocukları

İran’da zor şartlarda yaşayan iki kardeşin dokunaklı hikayesi... Mecid Mecidi’nin unutulmaz filmlerinden biri... Bir çift ayakkabı için neler yapılır ve bir yarışta birinci olabilecek biri neden ikinci olmayı tercih eder? Ruhunuza kesinlikle iyi gelecek...

Prensesin Uykusu

Çağan Irmak’ın duygu dolu filmlerinden... Aziz’in hayallerle bezeli hayatı yeni komşularıyla maceralı ve dokunaklı bir hale bürünür. Küçük kızın daldığı uzun uyku bir mücadeleyi başlatır...

Arkadaşımın Evi Nerede

Arkadaşımın Evi Nerede İranlı unutulmaz yönetmen Abbas Kiarüstemi’nin filmi... Arkadaşının çalışma defteri kendisinde kalan bir çocuğun arayışı... Defteri arkadaşına ulaştırması gerekir ama evini bilmemektedir... İşte bu arayış çocukça bir korku ve aydınlanma sürecidir...

Pi’nin Yaşamı

Hindistan’dan Kanada’ya giden bir yük gemisi batar. Bir çocuk ve Bengal kaplanı okyanusun ortasında bir sandalın üzerinde birlikte hayatta kalma mücadelesi verirler. Vahşi hayatı okyanusun kimi zaman dalgalı kimi zaman dingin suyunda sakinleştiren bir yapım... Yönetmen Ang Lee...

Komşum Totoro

Animenin ustası Hayao Miyazaki’nin hayallerle dolu ruh dünyasına yolculuk... İki küçük kız çocuğunun Totoro isimli canlı ile tanışması ve sonrası... Duygu dolu bir yapım...

Her Çocuk Özeldir

Bollywood’un önemli isimlerinden Aamir Khan’ın çok bilinen filmi... Sorunlu olduğu düşünülen bir çocuk ve hayatını değiştiren öğretmeni...

Korkuyorum Anne

Korkuyorum Anne

Bağımsız sinemanın ender görülen komedi örneklerinden... Reha Erdem yönetmen... Oyuncu kadrosu hayli zengin... Bir kaza sonucu hafızasını kaybeden Ali’nin imdadına yetişmeye çalışan ailesi ve komşularının dokunaklı hikayesi...

Tavşan Jojo

İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’da yaşayan bir çocuk... Hayali arkadaşı Hitler... Bir çocuğun hayal dünyasından gerçeklere uzanan ironik ve komik bir yaklaşım... Yönetmen Taika Waititi...

Şef

İyi bir restoranda baş aşçı olan Carl’ın iş hayatının ikinci el bir bir yemek karavana düşüşü... Oysa esas gelişim şimdi başlayacaktır. Jon Favreau’nun yönettiği film mücadelenin ve imkanların resmini çiziyor adeta...

Can Dostum

Yönetmenler Eric Toledano, Olivier Nakache... Zengin bir iş adamı olan Philippe, yamaç paraşütü yaparken geçirdiği kaza sonrası felç olur. Hapishaneden yeni çıkan Driss ise Philippe’in bakımını üstlenir... Bir dostluk hikayesi başlar...

Wall-e

Animasyon dünyasının unutulmaz yapımlarından... Yeryüzünde yaşam belirtisi kalmamıştır ve bir robot olan Wall-e, günün birinde enkazla kaplı gezegene gelen başka bir robota aşık olur ve peşinden gider. Makineleşmiş insanlar ve yeryüzündeki yeni hayat belirtisine giden yol hikayesi... Yönetmen Andrew Stanton...



