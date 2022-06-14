Rutkay Aziz Kılıçdaroğlu’nu överken pot kırdı: Alevi olması o adamın suçu değil

TELE1'de Enver Aysever'in sunduğu Gündeme Not programının konuğu olan oyuncu Rutkay Aziz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kılıçdaroğlu'nu aday olarak gören Rutkay Aziz'e bunun nedeni soruldu.

"Alevi olması onun suçu değil"





Aysever'in, "Kemal Kılıçdaroğu'nun cumhurbaşkanı olması için gerekçeniz nedir?" sorusuna Rutkay Aziz şu yanıtı verdi:

"Bir kere Alevi olması o adamın suçu değil. Suç da değil. Bu ilkellikten kurtulmamız lazım. Çünkü Alevi vatandaşlarımızın bu ülkenin uygarlığına çok büyük katkıları olduğunu biliyorum.

"Yalansız biri"

Yalansız olmak çok önemli siyasette. Kaldı ki bizim siyasetimiz yalanla gidiyor içeride dışarıda... Ama Kemal Bey yalansız bir insan.

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"6'lı masanın ağabeyi"

6'lı masanın ağabeyi, bu da önemli bir faktör. Onun için adayım o anlamda Kemal Bey."

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OYNAT 00:48 Tele1'de başörtüsüne saldırı: Beyin kilitlenmesine yol açıyor CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' demesinin ardından Tele1 ekranlarında da Kur'an kursları ve başörtüsü hedef alındı. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın sunduğu 5. Boyut programında, emekli general Haldun Solmaztürk, Kur'an kursları başörtüsü takılması hakkında “Diyanet İşleri Başkanlığı sorumluluğunda 4-6 yaş grubuna kadar indi bu. Takke giydiriyorlar, cüppe giydiriyorlar, türban takıyorlar” dedi. Solmaztürk'ü destekleyen Yanardağ ise “Beyin kilitlenmesine yol açabileceğini belirtiyor pedagoglar” ifadelerini kullandı.

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