‘Rutubet’ Venedik’te gösterilecek

İtalya’da bu yıl 79. kez düzenlenecek Uluslararası Venedik Film Festivali’nde gösterilecek filmler belli oldu. Dünyanın en eski film festivalinde bu yıl “Ufuklar” kategorisi kısa film yarışma dalında, Türk yönetmen Turan Haste’nin “Rutubet” isimli filmi de gösterilecek. Gösterimi yapılacak başlıca filmler ise şu şekilde: Noah Baumbach’ın “White Noise”, Darren Aronofsky’nin “The Whale”, Gianni Amelio’nun “Il Signore delle Formiche”, Emanuele Crialese’nin “L’Immensita”, Alice Diop’un “Saint Omer”, Andrew Dominik’in “Blonde”, Todd Field’ın “Tar” filmi olmak üzere toplam 23 yapım, Altın Aslan için yarışacak. Filmleri değerlendirecek jürinin başkanlığını ise ABD’li aktris Julianne Moore yapacak.

SİNEMA Türk filmi Venedik''e damga vurdu

SİNEMA Türk filmi Venedik''e damga vurdu