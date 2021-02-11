Rüzgârlı Tepe’nin Çocukları Cem Karaca’yı andı

Türk rock müziğinin dört öncüsünden biri sayılan sanatçı, besteci, sinema ve tiyatro oyuncusu Cem Karaca, Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konser etkinliğiyle anıldı.

Esenler Kültür Sanat Youtube Kanalı’nda canlı olarak izleyicilerle buluşan konserde, Esenler Sanat Evi (ESEV)’nde konservatuvar eğitimi alan gençler sahne aldı. Konserde Karaca’nın sevilen eserleri seslendirildi.

ŞARKILARIYLA BÜYÜDÜK

Konserde konuk solist olarak sahne alan Emin Karadayı, Karaca’nın şarkılarıyla büyüdüğünü belirterek “Cem Karaca, ülkemiz müzik dünyasına çok ciddi katkılar sundu. Kendine has tarzı, besteleri ve yorumuyla gönüllerde taht kurdu” ifadelerini kullandı. ESEV’de eğitim alarak müzik yeteneğini keşfeden Tayfun Arslan ise “Aldığımız eğitimler sonunda böyle bir konserde sahne almak mutluluk verici. Şu an konservatuvar öğrencisiyim. Ben de dönemin toplumsal olaylarına müziğiyle dikkat çeken Cem Karaca’yı çocukluğumdan beri dinlerim. Onun şarkılarını seslendirirken büyük keyif alırım. Şimdi onun eserlerini seslendirerek gelecek neslin de onu tanımasına katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

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ESEV’de eğitim alan Cengizhan Ergin de rock müziği alanında kendini geliştirdiğini söyleyerek “Sözlerle melodileri çok iyi bir şekilde işleyen Cem Karaca, örnek aldığımız önemli bir sanatçı. Bu nedenle onu yaşatma çabası içerisine giriyoruz. İyi ki ESEV’le tanıştım ve usta sanatçılarımızın izinden gitme fırsatını yakaladım” şeklinde konuştu.

