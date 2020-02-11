Sağlık Bakanı Koca: 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün Türkiye'ye girişini önlemek için yoğun çaba harcıyoruz" dedi.
#CANLI Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor. https://t.co/I6RA9qiz0n
— Yeni Şafak (@yenisafak) February" class="redactor-linkify-object">https://twitter.com/yenisafak/... 11, 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:
Pandemi eylem planımız mevcut, her yıl güncelleniyor. 2019 Eylül ayında bu eylem planımızı Bilim Kurulu'muzun önerisiyle güncellemiştik. Yeni tip koronavirüs salgınının duyulmasından itibaren tedbirlerimizi devreye soktuk.
Her yıl olabilecek salgınlara karşı tedbirlerimizi aldık. Koruyucu kıyafetler ve maskeler için yeterli stoğumuz var.
Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor. Geçen hafta bu kit kullanılmaya başlandı.
Hastanelerin yetersiz kalacağı durumlarda 50 yataklı sahra hastanemiz mevcut.
Vatandaşların aldığı tedbirler sayesinde mevsimsel grip vakalarının sayısında düşüş olduğunu gözlemliyoruz.
Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözetim altında tuttuğumuz yolculardan 3. kez alınan numunelerin sonuçları da negatif çıktı.
Hastanede takip edilen sağlık personeli ve uçuş mürettebatı karantinadan çıkartıldı. 14 günlük gözlem süresini evlerinde tamamlayacaklar.
Virüsü daha kısa sürede tespit eden kit üzerinde çalışılıyor.
Detaylar geliyor...