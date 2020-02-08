Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'dan getirilen üniversite öğrencisinin doğum gününü kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 25 yaşına giren üniversite öğrencisi Şeyma için "Nice sağlıklı yıllara Şeyma" ifadesini kullandı.
Nice sağlıklı yıllara Şeyma 🎂— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February" class="redactor-linkify-object">https://twitter.com/drfahretti... 8, 2020
Vuhan’dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızdan üniversite öğrencisi Şeyma, 25. yaşını tek başına kutladı. Gözlem süresi bittikten sonra inşallah hep beraber kutlayacağız. pic.twitter.com/lEZklni74B
'Gözlem süresi bittikten sonra hep beraber kutlayacağız'
Şeyma'nın gözlem altında tutulduğu hastanede, sağlık görevlilerince verilen doğum günü pastası ile çekilen fotoğrafı da paylaşan Koca, şunları kaydetti:
"Vuhan'dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızdan üniversite öğrencisi Şeyma, 25. yaşını tek başına kutladı. Gözlem süresi bittikten sonra inşallah hep beraber kutlayacağız."