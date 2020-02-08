Hayat Sağlık Bakanı Koca, Vuhandan getirilen üniversite öğrencisinin doğum gününü kutladı
GENEL SAĞLIK

Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'dan getirilen üniversite öğrencisinin doğum gününü kutladı

Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'dan getirilen üniversite öğrencisinin doğum gününü kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilerek, hastanede gözlem altında tutulan üniversite öğrencisinin doğum gününü kutladı.

Haber Merkezi AA
Şeyma'nın gözlem altında tutulduğu hastanede, doğum günü kutlandı.
Şeyma'nın gözlem altında tutulduğu hastanede, doğum günü kutlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 25 yaşına giren üniversite öğrencisi Şeyma için "Nice sağlıklı yıllara Şeyma" ifadesini kullandı.


'Gözlem süresi bittikten sonra hep beraber kutlayacağız'

Şeyma'nın gözlem altında tutulduğu hastanede, sağlık görevlilerince verilen doğum günü pastası ile çekilen fotoğrafı da paylaşan Koca, şunları kaydetti:

"Vuhan'dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızdan üniversite öğrencisi Şeyma, 25. yaşını tek başına kutladı. Gözlem süresi bittikten sonra inşallah hep beraber kutlayacağız."

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