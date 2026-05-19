Sağlık raporlarında yeni dönem: e-Devlet ve e-Rapor sistemi zorunlu hale geliyor

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sağlık Raporları Yönetmeliği”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle sağlık raporlarının hazırlanma usulleri, itiraz süreçleri, sağlık kurullarının yapısı ve dijital rapor sistemi köklü biçimde yeniden şekillendirildi.

Yönetmelik kapsamında sağlık raporlarının büyük bölümü artık e-Rapor sistemi üzerinden düzenlenecek. Vatandaşlar birçok işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek ve raporlarını yine dijital ortamdan görüntüleyebilecek. Elektronik sisteme aktarılmayan ıslak imzalı raporlar ise yalnızca istisnai durumlarda geçerli sayılacak.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yeni uygulamayla sağlık raporu almak isteyen vatandaşların sürece e-Devlet üzerinden kişisel sağlık bilgi formunu doldurarak başlaması gerekecek. Sürecin tamamı dijital altyapıya taşınarak hem hız hem de standartlaşma hedefleniyor.

SAĞLIK KURULLARI YENİDEN YAPILANDIRILDI

Düzenlemeyle birlikte tam teşekküllü sağlık kurullarının yapısı da yeniden belirlendi. Kurullarda iç hastalıkları, genel cerrahi, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, nöroloji, psikiyatri ve fizik tedavi ya da ortopedi uzmanlarının yer alması zorunlu hale getirildi. Kurul raporlarının elektronik imza ile hazırlanacağı bildirildi.

İSTİRAHAT RAPORLARINA SÜRE SINIRI

Yeni yönetmelikte istirahat raporlarına ilişkin önemli değişiklikler de yer aldı. Buna göre tek hekim bir defada en fazla 10 gün istirahat raporu verebilecek, kontrol muayenesi sonrası bu süre 10 gün daha uzatılabilecek. 20 günü aşan durumlarda ise sağlık kurulu raporu zorunlu olacak. Aynı kişiye bir yıl içinde tek hekim tarafından verilebilecek istirahat raporlarının toplam süresi 40 günü geçemeyecek.

ENGELLİ VE ÖZEL RAPORLARDA YENİ KRİTERLER

Engelli sağlık kurulu raporlarında özellikle ÖTV istisnası ile araç alımına ilişkin kriterler yeniden düzenlendi. Engelin türü, etkilediği uzuvlar ve oranlarının ayrı ayrı belirtilmesi zorunlu hale getirildi. Genel ifadeler yerine daha net ve ayrıntılı tanımlamalar yapılacak.

Silah ruhsatına yönelik sağlık şartları da sıkılaştırıldı. Epilepsi, demans, ciddi nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar, madde veya alkol bağımlılığı ile intihar girişimi öyküsü bulunan kişilere uygun sağlık raporu verilmeyecek. Benzer kriterler yivsiz av tüfeği ruhsatları için de geçerli olacak.

ÖZEL GÜVENLİK VE EVLİLİK RAPORLARI DİJİTALLEŞTİ

Özel güvenlik görevlilerine ilişkin raporlar da yeniden tanımlandı. Buna göre “silahlı özel güvenlik görevlisi olur”, “silahsız olur” ya da “olamaz” şeklinde net ifadeler kullanılacak. “Uygun değildir” kararlarında gerekçe belirtilmesi zorunlu olacak.

Evlilik öncesi sağlık raporları da dijital sisteme taşındı. Çiftler başvurularını elektronik ortamdan yapacak, gerekli testler tamamlandığında hastaneye gitmeden raporlarını e-Devlet üzerinden alabilecek.

SPOR VE ADLİ RAPORLARDA YENİ UYGULAMALAR

Sporcu lisansı dışındaki okul ve sosyal spor faaliyetlerinde artık sağlık raporu zorunluluğu kaldırıldı, sağlık durum belgesi yeterli olacak.

Adli rapor süreçlerinde ise mahremiyet ve insan hakları vurgusu öne çıktı. Muayenelerin gizlilik esasına göre yürütülmesi, kadın hastaların talep etmeleri halinde kadın hekim tarafından muayene edilmesi esas alındı. İşkence veya kötü muamele şüphesi halinde ise durumun savcılığa bildirilmesi zorunlu olacak.

İTİRAZ SÜRECİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Sağlık kurulu raporlarına itiraz mekanizması da güncellendi. Vatandaşlar veya ilgili kurumlar il sağlık müdürlüklerine başvurarak itirazda bulunabilecek. Gerekli görülmesi halinde hakem hastane süreci işletilecek ve bazı kararlar kesin nitelik taşıyabilecek.