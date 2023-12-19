Şampiyondan Gazze resti

İstanbul’da düzenlenen Avrupa Wushu Kungfu Şampiyonası’nda birincilik elde eden Türk sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, madalyasını almasının ardından Gazze’deki soykırıma sessiz kalmayarak Filistin bayrağı açıp dabke dansı yaptı. Akyüz’ün bu anları sosyal medya da paylaşmasının üzerine Avrupa Wushu Kungfu Federasyonu, videonun kaldırılmasını istedi. Yeni Şafak’a konuşan Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, “Avrupa Kung Fu Federasyonu bana videoyu kaldırmam gerektiğini yoksa İsrail Federasyonu ile aralarında sıkıntı çıkacağını söyledi. Ben de kaldırmayacağımı hatta gönderi olarak atacağımı, gelip yüzüme karşı söylemeleri gerektiğini söyledim.” dedi.

‘İSRAİL SIKINTI ÇIKARIR’ DEDİLER

Akyüz, federasyonla olan konuşmasını şöyle anlattı: “Ben videoyu sosyal medya hesabımda paylaşınca Avrupa Wushu Federasyon Başkanı Patrick Van Campenhout hikayeyi kaldırmamı istedi. Bana bunun İsrail Federasyonu ile aralarında sıkıntı çıkaracağını söyledi. ‘Avrupa Kungfu Federasyonu Başkanı Belçikalı Patrick’in İsraillilerle zaten arası iyi değil daha fazla sıkıntı çıkmasın, kaldır o hikayeyi’ diye bana aracılarla haber gönderdi. Ben de silmedim, hatta ikinci gönderiyi atacağımı söyledim’.” Akyüz, “Babam Necmettin Erbakan’ın eski korumasıydı. Rahmetli olana kadar 30 yıl boyunca yanında bulundu. Ablalarım, ben ve küçük kardeşim dünya şampiyonlukları aldık. Biz ailecek Kudüs davasını güden ve İslam davasını benimseyen bir aile olduğumuz için böyle yetiştirildik.” ifadelerini kullandı.

Diğer sporcular kaçtı

Akyüz’ün Filistin bayrağı açması orada bulunan Ukraynalı ve Yunanlardan tepki gördü. Akyüz, “Diğer ülkelerden de bu konuyla ilgili rahatsızlık duyan ülkeler oldu. Ben bayrağı açınca 2. ve 3.’lük kürsüsünde olan Ukraynanlılar bayrağı gördüğü gibi kaçtı. Daha sonra ‘Ukrayna’da da savaş var niye ona tepki göstermiyorsunuz?’ dediler. Babam, “Biz Cumhurbaşkanı’mızın damadının size SİHA gönderdiğini biliyoruz. Tepkisiz kaldığımızı söyleyemezsiniz’ diye cevap verdi. Orada bulunan Ukraynalılar ve Yunanlar çok tepki gösterdi. Yuhlamaya çalıştılar, ben alkış tutunca orada bulunan Türkler de alkışlamaya başladı” şeklinde konuştu.







