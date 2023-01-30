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Hayat

Sanata yatırım yapmalıyız

İngiliz gazeteci, yazar ve oyuncu Lauren Booth, önceki gün Türkçe’ye çevrilen kitabının tanıtımını yaptı. Temmuz Yayınlarından çıkan “Barış Yurduna Doğru” isimli 315 sayfalık anı türündeki kitap, yazarın doğumundan Müslüman olma sürecine kadar hayatının farklı bölümlerine ışık tutuyor.

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
04:00 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İngiliz gazeteci, yazar ve oyuncu Lauren Booth, önceki gün Türkçe’ye çevrilen kitabının tanıtımını yaptı.

İngiliz gazeteci, yazar ve oyuncu Lauren Booth, önceki gün Türkçe’ye çevrilen kitabının tanıtımını yaptı.

Birçoğumuzun Tony Blair’in baldızı olarak bildiği İngiliz gazeteci, yazar ve oyuncu Lauren Booth, önceki gün Türkçe’ye çevrilen kitabının tanıtımını yaptı. Taksim Camii Külliyesi’ndeki Taksim Kitabevi’nde gerçekleşen buluşmada yazar, okurlara kitabını özetledi, yaşam serüveninden önemli başlıkları aktardı. 2010 yılında Müslüman olan Booth, dinleyicilerin sorularını da yanıtladı. Temmuz Yayınlarından çıkan “Barış Yurduna Doğru” isimli 315 sayfalık anı türündeki kitap, yazarın doğumundan Müslüman olma sürecine kadar hayatının farklı bölümlerine ışık tutuyor. Tanıtım toplantısında konuşan Booth, Müslüman olmadan önceki hayatına ve 2008 yılında haber için gittiği Kudüs’te İslam’dan nasıl etkilendiğini dinleyicilere anlattı.

Lauren Booth

KÜLTÜREL GÜCÜMÜZÜ SAĞLAMALIYIZ

Aynı zamanda içerik üreticisi de olan Lauren Booth, YouTube kanalına İslam ülkelerinin kültüründen güncel meselelere, mimari eserlerden Osmanlı padişahlarına kadar birçok konuda videolar hazırlıyor. Yeni Şafak’a konuşan Booth, kitap sayesinde Türk okurların onun gözüyle İslam’a ve olaylara bakacağını belirtti. Babası ünlü İngiliz aktör Tony Booth olan yazar, bir dönem tiyatroyla ilgilendi. Müslümanların sanat alanında söyleyecek çok sözü olduğunu dile getiren Booth, ülkemizdeki birçok yapımı keyifle izlediğini belirterek, “Sanatın, insanın içindeki egoyu ortaya çıkaran bir yanı var. Bu noktaya dikkat etmeliyiz. Oyuncularımızla, filmlerimizle ve diğer sanatsal üretimlerimizle bu konuya yatırım yapıp, güç sahibi olmamız, hikâyelerimizi anlatmamız gerekiyor” diye konuştu.


#Lauren Booth
#Taksim Camii Külliyesi
#Barış Yurduna Doğru
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Sanata yatırım yapmalıyız
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