​Sanatın içinde insan olma dersleri

2016 yılında dostu Erol Olçok’la güzel bir toplum oluşturmak amacıyla “İnsan Akademisi Sanat Atölyesi” için yola çıkan Mete Üge, yıllardır farklı mesleklerden insanlara eğitim veriyor. Gençleri sanatla eğitip gelecek nesilleri güzelleştirmeyi hedefleyen bu sanat atölyesi, teknolojiden hüsnühata, vitraydan taş oymaya kadar farklı dallarda kurslar düzenliyor. Erol Olçok’un şehadetiyle sanat projesini tek başına üstlenen Üge, bugüne kadar Abdülkadir Geylani, Fatih Sultan Mehmet, Nurettin Cerrahi gibi önemli isimlerin türbe, puşide ve sandukalarını onarmış.

Bir dönem teknolojiyle uğraşan, daha sonra uzun yıllar yöneticilik yapan Üge, çocukluğunda, ailesinde ve çevresinde izlediği sanatın, bir süre sonra Asaf Hamit Aytaç, Ara Güler ve İsmet Kırdar gibi önemli isimlerden eğitimini almış. Sanatın hayatının büyük bir bölümünü kapladığını aktaran sanatçı, hat, tezhip, minyatür, resim, ahşap işleme, sedef kakma, tesbih yapımı, mermer, taş oyma, çini, vitray, deri işleme gibi çeşitli alanlarda eserler üretiyor. Kalplere mesaj vermek için kurduğunu söylediği atölyesiyle Üge, sanatın iyileştirici ve dönüştürücü tarafını nesillere aktarıyor.

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EROL OLÇOK’LA YOLA ÇIKTI

15 Temmuz şehidi Erol Olçok ile planladıkları Gençlik Platformu Projesi’nin ortaya çıkışını şöyle anlatıyor Üge: “ Erol kardeşimle uzun yıllardır hikayesi insan merkezli, ‘İnsan Akademisi’ adıyla bir atölye kurmak istedik. Topluma hayırlı ve güzel insanların nakşedileceği bir platform düşündük. Atölyeyi birlikte isimlendirdik. Yer arayışına girdiğimiz esnada değerli kardeşim alem-i cemale intikal etti. Ama ben projeyi bırakmadım.”

İnsan Akademisi’nin öneminin, gelecek nesillere toplumsal gerçeklerin aktarılması olduğunu söyleyen Üge, Bahçelievler'de, 100 metrekarelik bir atölyede yaklaşık altı dalda çeşitli eğitimler veriyor. Bunlardan biri de teknoloji. İş dünyasından birçok kişiye hafta sonları sanatın içerisinde insan olma dersleri veren Üge, “Onlar hat öğrenmeye, fırça tutmaya geldiklerini zannederken, statüleriyle ne yaptıklarını gösteriyorum. Mesela mürekkebi fazla aldığında, nasıl insan harcadığını söylüyorum. Anlattıklarım, karşı tarafı yontmaya başlıyor. İnsanın eğitimi burada başlıyor” diyor.

Bu işe gönül vermek lazım

Atölyede farklı yaşlardan dört sınıf öğrenci bulunuyor: İzleyici, yamak, çırak ve kalfa. Bunlar arasında öğretmenler, mühendisler siyasetçiler, gazeteciler, müzisyenler, akademisyenler de yer alıyor. Üge, atölye derslerine teknoloji, yazı, resim, çizim, ahşap, sedef kakma, tekstil, tezhip ve nakışlamanın yanına çiniyi ekleme uğraşında şimdilerde. Sebat ve istidadın sanat eğitiminde en önemli şey olduğunu ifade eden sanatçı, küçük yaş gruplarının eserlerini de haftada bir kez yorumluyor. Sanatçı, “Gelenlerin bu işe gönlünü vermesi lazım. Kişinin sanat eğitimi alabilmesi için öfkesinden, egosundan, ve nefsi arzularından arınması gerekir. Her şeyi birden bulma arzusunu sanat sabırla köreltir. O yükü taşıyacak kalbi hazırlamalısınız. Sanata hobi olarak değil, ustaların vermiş olduğu emaneti ehline devretmek diye bakıyorum” ifadelerini kullanıyor.

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