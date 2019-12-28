Hayat Sanatla dolu bir yıl
KÜLTÜR SANAT

Sanatla dolu bir yıl

2019 boyunca İstanbul kültür ve sanat adına önemli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Contemporary Istanbul’u 74 bin kişi ziyaret etti. 16. İstanbul Bienali de sayısız ilgilisiyle buluştu. Çağdaş sanatın görünürlüğüne katkıda bulunmayı hedefleyen Arter, yeni binasında 7 farklı sergiyle açıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Contemporary Istanbul
Contemporary Istanbul

Sayılı günler sonra 2019 yılını arkamızda bırakacağız. Bu yıl içinde gerçekleştirilen sergi ve bienaller yüz binin üzerinde sanatsevere ulaştı. 14’üncüsü düzenlenen Contemporary Istanbul, aralarında Fransa, Rusya, Avusturya, İspanya, İsviçre ve İran’ın da olduğu 22 ülkeden çağdaş sanat örneklerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Türkiye ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul’da sanatseverlerle bir araya getiren fuarı ön izleme günü dahil 74 bin kişi gezdi. Fuarda, 74 galeri, 510 sanatçı ve bin 400’den fazla çağdaş sanat eseri yer alırken, atölyeler, söyleşiler ve interaktif işlerle ziyaretçilerin fuarın bir parçası olması da sağlandı. Çocuklar için özel alanların da hazırlandığı etkinlikte ayrıca müzeler ve teknoloji firmaları da stant açtı.

220’DEN FAZLA ESER

Türkiye’den 8 sanatçının katıldığı 16. İstanbul Bienali’nde, 25 ülkeden 56 sanatçının 220’den fazla eseri sergilendi. Farklı alanlarda çalışan sanatçıların bienal için özel olarak ürettiği 36 yeni eser de İstanbul’da ilgilisiyle buluştu. Bienal, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin Tophane’deki yeni binasının yanı sıra Pera Müzesi ve Büyükada’da 14 Eylül-10 Kasım’da ziyaretçilerini ağırladı. Yerli ve yabancı birçok sanatçının eserlerinin bir arada yer aldığı “Artweeks@Akaretler”, 5-17 Mart ile 2-22 Eylül’de Akaretler’de sanatseverlere ulaştı. Yapı Kredi 75. Yıl Sergileri kapsamında da yıl içinde "Lütfi Özgünaydın - Yaşar Kemal / Çukurova Fotoğrafları", "Orhan Pamuk-Balkon", "Halil Altındere: Abrakadabra" gibi sergiler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Koşuyolu’ndaki Kelimat Sanat Evi, Muhanad Nassiri’nin “İntiba”, Ertuğrul Berberoğlu’nun “Tavaf”, Fadi Haddadin’in “Kırmızı Yaz” sergileriyle Khozema Alaeedd”, “Malek Saadallah”ın eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Yeni mekanlar açıldı

  • Çağdaş sanatın görünürlüğüne katkıda bulunmayı hedefleyen Arter, eylül ayından itibaren Dolapdere’deki binasında 7 farklı sergiyle açıldı. Vehbi Koç Vakfı’na bağlı sanat ve kültür kurumu “Meşher” ise Meymenet Han’da sanatseverleri ağırlamaya başladı. “Meşher”in ilk sergisi “Kalıpları Aşınca: Mit, Efsane ve Masallarla Avrupa’dan Çağdaş Seramik” 13 Eylül’de izlenime sunuldu. İstanbul Modern’in yeni sergisi “İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul” mayısta sanatseverlerle buluştu. Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen sergide iki kurumun koleksiyon ve arşivinden 50 fotoğraf yer aldı.

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