'Sanattan Tevhide': Eğitim ve sanat dünyası için 'diriliş manifestosu' hazırlandı, 'Silkinip kendimize gelme vakti'

Merkezi sınavlar ve tekelci müfredat, gençlerimizi dört şık arasına hapseden birer "bilgi işleme makinesine" çevirdi. Çocuklarımıza kâğıt üzerinde biyoloji ezberletiyoruz ama bir yaprağın damarlarındaki ilahi mührü fark ettiremiyoruz. Bu durum, bizi kâğıt üzerinde şampiyon ama hayatın içinde çırak bile olamayan bir nesle mahkûm etti. MESEM (Mesleki Eğitim Merkezleri), işte tam bu noktada bir "kurtuluş limanıdır". Ama MESEM'i sadece sanayi iş gücü deposu olarak görmek büyük bir hatadır. MESEM; hatçının, mimarın, tasarımcının yetiştiği, usta-çırak nefesiyle ahlakın şekillendiği bir Ahilik Ocağı olmalıdır.

Elinde zanaatı, kalbinde ahlakı olan genç, hayata karşı sarsılmaz bir özgüven duyar. Cebinde diplomayla iş arayan değil, ustalığıyla, sanatı ile hayata yön veren bir gençlik hedefliyoruz.