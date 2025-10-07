Yeni Şafak
Saros Körfezi’nde denize açılan balıkçıların ağları kefal ile doldu

15:407/10/2025, Salı
IHA
Ağları dolan balıkçılar, uzun yıllar sonra ilk defa bu kadar yoğun bir şekilde kefal avladıklarını söyledi.
Ağları dolan balıkçılar, uzun yıllar sonra ilk defa bu kadar yoğun bir şekilde kefal avladıklarını söyledi.

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü sahilindeki İbrice Limanı’ndan Saros Körfezi’ne açılan balıkçıların ağları kefal balığı ile doldu.

Mecidiye köyündeki balıkçılıklar, balık tutmak için İbrice Limanı’ndan Saros Körfezi’ne açıldı. Bir süre sonra attıkları ağları toplayan balıkçılar, uzun yıllardır bekledikleri kefal bereketi ile karşılaştı. Ağları kefal balığı ile dolan balıkçılar, uzun yıllar sonra ilk defa bu kadar yoğun "kara kefal" olarak adlandırdıkları kefal balığı ile karşılaştıklarını ifade ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.


Son yıllarda kefal balığının nadiren görüldüğünü belirten balıkçılar, yasal ve avlanabilir boyutta olan kefalde bu yılki yoğunluğun umut verdiğini söyledi.


Mecidiye Köyü Muhtarı Gürkan Akça ise yıllar sonra yaşanan bu bolluğun hem ekolojik hem ekonomik açıdan önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekerek, "Uzun zamandır köyümüz sahillerinde kara kefal bu kadar bol görülmemişti. Bu durum doğanın kendini yenilediğini gösteriyor. Hem turizm hem tarım noktasında hem de balıkçılıkta Mecidiye, eski bereketli günlerine dönüyor" dedi.




