Şehir Rehberi

Müziğin ve öğretmenliğin ilham veren bağı

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, toplumsal gelişimin mimarı olan öğretmenlere ithafen anlamlı bir program sunuyor. Duayen şef Gürer Aykal’ın yöneteceği konserde, Şef Aykal, kendi öğretmeni olan Ahmed Adnan Saygun’un Senfoni No. 3 Op. 39 eserini yönetecek. Konserde dünyaca ünlü Alman çellist Maximilian Hornung solist olarak ağırlanacak. Hornung, programda Antonín Dvořák’ın ünlü Viyolonsel Konçertosu Si Minor Op. 104 eserini seslendirecek. Ayrıca konserde, Türk besteci Ali Darmar’ın “Metamorfoz” adlı eserine de yer verilecek. Bu özel gece, müzik ve öğretmenliğin ilham veren bağını kutlayacak. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri “Öğretmenler Günü Konseri”, 21 Kasım saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda.

Akademiden halka açık seminerler

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, toplumsal katkı ve bilim iletişimi misyonu çerçevesinde halka açık ve ücretsiz bir seminer dizisi başlıyor. Tamamen çevrimiçi gerçekleşecek olan ve 8 hafta boyunca sürecek seminer dizisi, her çarşamba saat 20.00’de başlayacak. Programı eksiksiz takip eden katılımcılara dijital katılım sertifikası verilecek. Seminer dizinin ilk konusu “Eleştirel Düşünme Becerileri”, 19 Kasım Çarşamba 2025 tarihinde Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan’ın sunumuyla başlayacak. 3 Aralık Çarşamba akşamı ise Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Esennur Sirer, “Türk Dizilerini Okumak: Kültür ve Temsiller” başlıklı seminerinde, Türk dizi sektörünün kültürel kimlik oluşumundaki rolünü ve uluslararası pazardaki ekonomik etkilerini değerlendirecek.

Eski aşıklar sahnede karşılaşıyor

ENKA Sanat, yeni sezonda müziğin ve tiyatronun bir araya geldiği zengin bir programla sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Yılın en çok konuşulan yapımlarından biri olan, Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği, Serhat Yiğit’in yazdığı “Aşk Biter mi?”, 4 Aralık Perşembe akşamı ENKA Oditoryumu’nda sanatseverleri şiirle örülmüş bir aşk hikâyesini keşfe davet edecek. Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın rol aldığı oyunda, yıllar sonra karşılaşacak iki eski sevgili yüzleşerek “Aşk biter mi?” sorusuna yanıt arayacak.

Yazma keyfini artıracak defterler

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yayınları, estetik ve işlevselliği birleştiren yeni defter serisiyle not tutmayı sevenlerin beğenisine pek çok seçenek sunuyor. TDV Yayınları, zarif tasarımlara sahip bu seriyle yazı kültürüne estetik bir dokunuş katıyor. Farklı renk ve desen seçenekleriyle hazırlanan defterler, sade görünümleriyle öne çıkıyor. Şık tasarımı, kaliteli malzemesi ve uygun fiyat avantajıyla öne çıkan defterler, TDV Dükkan’da satışa sunuldu.

Orhan Kemal RomanArmağanı başvuruları başladı

2026 yılı 55. Orhan Kemal Roman Armağanı’na başvurular başladı. Yalnızca yayınevleri tarafından başvuru kabul eden 55. Orhan Kemal Roman Armağanı’na katılmak için yayınevlerinin Orhan Kemal Roman Armağanı Sekreterliği’ne bir katılım yazısı ekinde, ilgili yazarlarının 10 adet kitabını Orhan Kemal Kültür Merkezi’nin adresine göndermeleri gerekiyor. Seçiciler kurulu A. Kemali Öğütçü, M. Nuri Gültekin, Çimen G. Erkol, Mazlum Vesek , A.Turgay Fişekçi, Ezgi Tanergeç ve Seval Şahin’den oluşan yarışma için son başvuru tarihi 8 Ocak 2026.

Rami’de insan ruhuna yolculuk

Rami Kütüphanesi, insan ruhunun derinliklerine ışık tutan “Rami Psikoloji Konuşmaları” başlığıyla düzenlenen özel program dizisine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Program boyunca psikiyatristler, akademisyenler ve yazarlar; kader, dijitalleşme, aile yapısı ve psikolojik sağlamlık gibi konular üzerinden insan ruhuna dair derinlikli bir perspektif sunuyor. 13 Aralık’ta Şaban Özdemir’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek programın konuğu Prof. Dr. Nevzat Tarhan olacak. Program, 14.00–15.30 saatleri arasında Salon 173’te gerçekleştirilecek.

Beş Grammy ödüllü Stanley Clarke İstanbul’da

1970’lerde Chick Corea’nın kurduğu caz füzyon grubu Return to Forever ile dünya çapında tanınan Clarke’ın 1976 tarihli solo albümü School Days, basçılar için dünya çapında bir marş olmayı sürdürüyor. Akustik ve elektrik basgitarı öne çıkaran Clarke’ın teknik ve yaratıcı sınırları zorlayan müziği beş Grammy ile ödüllendirildi. Cazın yaşayan efsanesi Clarke, Beka Gochiashvili (piyano), Cameron Graves (klavye) ve Mike Mitchell (davul) ile 21 Kasım Cuma 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiyle buluşacak.

İslam düşünce tarihi okuma rehberi

VakıfBank Kültür Yayınları, Filistinli yazar ve akademisyen Sari Nusseibeh’in kaleme aldığı “İslam’da Aklın Hikâyesi” adlı kitabı okurlarla buluşturuyor. Kitap, İslam düşüncesinin teşekkül dönemini ve sonrasındaki seyrini hem tarihsel hem felsefi bir perspektiften ele alıyor. Osman Demir’in dilimize çevirdiği çalışma, İslam düşünce tarihinin, süregelen felsefi ve teolojik tartışmalarla olan bağını anlamak isteyen herkes için bir başlangıç noktası sunuyor.



