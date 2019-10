Şehir rehberi: Hoca Ahmet Yesevi’den Renkler

Birgi’nin el maharetleri

Sonbahar geldi, herkes rüzgara karşı yanında şal taşımaya başladı. Birgili kadınların Ödemiş dokumasından hazırladığı zarif şallar ise oldukça dikkat çekici. Tamamı el yapımı olan bu şalların tasarımları da oldukça dikkat çekici. Şalları ve diğer tüm el yapımı ürünleri cekuldukkan.org adresinden inceleyebilirsiniz.

Terazi lastik cimnastik

Caddebostan’da sanat dünyasına yeni katılan Gallery 11.17 açılışında Mevlüt Akyıldız’ın İstanbul’da ilk kez sergilenecek olan 30’a yakın camaltı resmi ve 12 heykeli 2017 Tophane’yi Amire Kültür Merkezi sergisinden sonra ilk kez İstanbul’da sanatseverler ile buluşuyor. Ege Yılmaz doktora tezinde Akyıldız’ın sanatından şöyle bahsetmektedir; Akyıldız’ın resimlerine verdiği isimler ve resmin konuları halk dilinden seçilmiş vecizeler, atasözleri, deyişler ve masallardan oluşur. “Terazi lastik cimnastik” isimli sergi 17 Ekim-1 Aralık 2019 tarihleri arasında Pazar ve Pazartesi günleri dışında her gün saat 11.00 ile 19.00 arası GALLERY11.17’de izlenebilir.

Küçük Kara Balık sahnede

Küçük Kara Balık miniklerle bugün Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde buluşuyor. İranlı ünlü yazar Samed Behrengi’nin unutulmaz eseri ‘Küçük Kara Balık’, çocuk tiyatro oyunu ile Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde bugün saat 12.00’de minik tiyatro severlerle buluşuyor.’Küçük Kara Balık’, kendisi küçük ama yaşam yolculuğundaki mücadelesi büyük bir balığı anlatıyor. Karşılaştığı yanlışları doğruya, kötüyü iyiye çevirmeye çalışan Küçük Kara Balık’ın sürprizlerle dolu, heyecanlı hikayesini çocuklar ilgiyle izliyor.

Gençlerle beraber

Gençler İstanbul Modern’de Ahmet Doğu İpek ile buluşuyor. Çağdaş sanatçı Ahmet Doğu İpek, 22 Ekim’de Genç Salı Eğitim Programı’nın konuğu olacak. Sanatçı, çalışma pratiğini ve deneyimlerini gençlerle paylaşacak. İstanbul Modern, gençler için ücretsiz olarak düzenlediği Genç Salı Eğitim Programı’nda resim, heykel, yerleştirme, sinema, fotoğraf gibi farklı disiplinlerde üretimlerde bulunan sanatçılarla gençleri bir araya getirmeyi sürdürüyor. Programın 22 Ekim’deki konuğu Ahmet Doğu İpek olacak. Kendine özgü tarzıyla kâğıt üzerine suluboya ve kara kalem ile çalışan İpek, aynı zamanda mekâna özgü ürettiği üç boyutlu yapıtlarıyla da tanınıyor. Program, gençlere Ahmet Doğu İpek’in çalışma pratiği ve ilham kaynaklarının yanı sıra, yakın dönemde İstanbul’da çeşitli kişisel ve karma sergilerde görülen yapıtlarını da tanıma fırsatı sunuyor.

Korku filmleri bir arada

İstanbul Modern Sinema, Korku & Fantastik Festivali başlığıyla korku ve fantastik türlerinde filmlerin yanı sıra farklı sanat dallarından çalışmaları da bir araya getiren festivalin ikincisini izleyiciyle buluşturuyor. Müge Turan’ın küratörlüğünde ve Can Koç koordinatörlüğünde gerçekleşecek programda korku meddahı performansından kült animasyonlara, bu yılın festival sineması örneklerinden canlı müzik eşliğindeki sessiz film gösterimlerine, korku ve fantastik sularında gezinen farklı disiplinler bir araya geliyor. Festivalin öne çıkan filmleri arasında Denis Côté’nin bu yıl Berlinale yarışmasında prömiyerini yapan ve Türkiye’de ilk kez gösterilecek olan Hayalet Kasaba Antolojisi (Répertoire des Villes Disparues), yine bu yıl adından çok söz ettiren, Arjantinli yönetmen Mariano Llinás’ın çekimi on yıl süren, üç kıtada geçen ve altı bölümle 14 saat anlattığı epik ve radikal filmi Çiçek (La Flor) yer alıyor. Bunun yanı sıra bu yıl 20. yaşını kutlayan bilimkurgu klasiği Matrix (The Matrix) ve Georges Franju’nun 1960 yapımı Yüzü Olmayan Gözler (Les Yeux Sans Visage) de izleyiciyle buluşacak. Gösterimler 27 Ekim’e kadar her gün devam ediyor. Ayrıntılı bilgi için istanbulmodern.org sitesine bakılabilir.

İstanbul’da deneysel Ankara’da engelsiz

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve aynı zamanda Türkiye’nin ilk ve tek deneysel film festivali olma niteliğini taşıyan İstanbul Uluslararası Deneysel Film Festivali, 13-17 Kasım tarihleri arasında bir kez daha günümüz deneysel sinemasının en özgün eserlerini İstanbullu sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Bu yıl Beyoğlu haricinde Kadıköy’e de uzanan festival, programında deneysel sinemanın usta isimlerinden ilk kez film yapmış olan genç yeteneklere, 18 ayrı başlık altında, 30 ülkeden 128 kısa ve uzun metraj filmin yanı sıra, paneller, söyleşiler, performanslar ve partilerle İstanbul’un ikiyakasında toplam 8 mekanda izleyenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Festivalin gösterim mekanları: Beyoğlu’nda SALT, Vault34 Yeşilçam Sineması, İtalyan KültürMerkezi ve Soho House Istanbul, Kadıköy’de ise Kadıköy Sineması. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da başlayıp yolculuğuna Eskişehir’de devam eden Engelsiz Filmler Festivali’nin son durağı olan Ankara ayağı da başladı. Bugün de devam eden festivalin ayrıntıları için internet sitesi ziyaret edilebilir.

Dostoyevski’yi BİSAV’da okuyacağız

Bilim Sanat Vakfı’nda Dostoyevski Okumaları başlıyor. Etkinlikte ayda iki kez -özellikle Sibirya sürgünü sonrası (1860’tan itibaren) yazdığı eserleri esas alınarak- F. M. Dostoyevski’nin edebiyatı ve felsefi düşüncesi tartışılacak. Okuma grubunun amacı, Dostoyevski’nin sadece modern edebiyatın öncüsü bir romancı değil, bir düşünür olarak ortaya koyduğu felsefi fikirlerine odaklanmak ve romanlarındaki edebi yapının yanı sıra zihni altyapıyı anlamaya çalışmak. Grubun önceliği, düzenli katılımın ve eksiksiz okumaların sağlanması. Okuma grubuna katılmak isteyenlerin 21 Ekim 2019 Pazartesi gününe kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Okuma grubu 4 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 17.00’de başlayacaktır ve iki haftada bir pazartesi günleri saat 17.00 ile 19.00 arasında yapılacak.

Emin Işık Hoca için anma

Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde 24 Ekim Perşmebe günü yapılacak olan etkinlikte geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Emin Işık anılacak. Programda Ahmet Şahin,Hüseyin Top, İrfan Gündüz, Amir Ateş konuşmacı olarak yer alacak. Etkinlik saat 20.00’da başlayacak.

İki yeni kitap

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nde Yemek Kültürü isimli kitap Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı. Seyyâh-ı âlem Evliyâ Çelebi’nin Seyahatnâme’si 17. yüzyıl Türkçesinin en önemli metinlerinden biri olmasının yanı sıra, verdiği bilgiler açısından da son derece zengin bir başvuru kaynağı. Marianna Yerasimos bu çalışmasında Seyahatnâme’yi didik didik ederek “yılan mâslukası”ndan “abdüsselâm otu”na, “zürâfe-pîçe”den “bühtan kavunu”na varıncaya dek “memduh” yiyecek ve içeceklerin, balıkların, meyvelerin, hamur işlerinin, çorbaların, pilavların, sebzelerin, sofra gereçlerinin, esnafın, taam mekânlarının, kısacası yemeğe ilişkin her şeyin ayrıntılı bir dökümünü yapıyor. Bu ay çıkan bir diğer dikkat çekici kitap, İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan Türkiye’de Postanın Mikrotarihi isimki kitap. Türkiye’de Postanın Mikrotarihi sadece posta formlarının Osmanlı döneminde başlayan tarihini belgeleyerek bir katalogunu çıkarmakla kalmıyor. Çeşitli form kategorilerine dair teknik bilgilerin yanı sıra dönemlerinin siyasi, iktisadi, kültürel, sanatsal ve toplumsal normlarını yansıtış biçimlerinden, onları kullananların üzerlerine düştükleri kayıtlara dek pek çok özel ve merak uyandırıcı ayrıntıyı bir arada ele alarak, Türkiye’nin geçmişine yeni bir pencere açıyor.